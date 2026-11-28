Punce iz Derryja , Derry Girls
Leto pozneje so se v Derryju zgodile velike spremembe. Napetost je na vrhuncu, saj se dekleta pripravljajo na Orlino in Erinino osemnajstletnico ter na pomemben referendum na Irskem. Clare se je po očetovi smrti z materjo preselila v Strabane, vendar se namerava vrniti na veliko zabavo. Medtem ko se poskušajo dekleta sprijazniti z možnim izidom glasovanja, spoznajo, da morda niso pripravljene na to, kar jih čaka v prihodnosti.Prikaži več
Sezona 3Dekleta iz Derryja se vračajo s tretjo sezono. Erin in njene prijateljice začne skrbeti, kako so opravile izpite, zato se odločijo, da se bodo prikradle v šolo, da bi si predčasno ogledale rezultate. Toda nič hudega sluteča druščina med vlomom v šolske prostore naleti na sumljiva moška, zaradi katerih kmalu pristane v policijskem priporu. Novi član družine Quinn medtem v njihovem gospodinjstvu povzroča kaos.Žanr: KomedijaIgralci: Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O'Donnell, Dylan LlewellynDržava: Združeno kraljestvo