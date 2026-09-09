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UEFA Liga prvakov - 1. krog

UEFA Liga prvakov - 1. krog , UEFA Liga prvakov

2026/2027 Epizoda 0

8. 9. 2026 - Torkov večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Real Madrid in Inter ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Madrida.

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