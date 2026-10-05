RFN Warriors 1
Litija bo v soboto gostila prvi turnir RFN Warriors, na katerem se bodo perspektivni amaterski MMA-borci iz Slovenije in tujine pomerili za zmago v svojih kategorijah. Borilni večer bodo zaokrožili finalni obračuni in tri posebne superborbe.Prikaži več
2026Litija bo v soboto gostila prvi turnir RFN Warriors, na katerem se bodo perspektivni amaterski MMA-borci iz Slovenije in tujine pomerili za zmago v svojih kategorijah. Borilni večer bodo zaokrožili finalni obračuni in tri posebne superborbe.Žanr: Šport, MMADržava: Slovenija