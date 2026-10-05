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RFN Warriors 1

2026 Št. epizod: 2
12

Litija bo v soboto gostila prvi turnir RFN Warriors, na katerem se bodo perspektivni amaterski MMA-borci iz Slovenije in tujine pomerili za zmago v svojih kategorijah. Borilni večer bodo zaokrožili finalni obračuni in tri posebne superborbe.

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Tekmovanje Šport

  • 2026

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RFN Warriors - glavni del
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  • 2026