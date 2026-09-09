2018 IMDb: 5.5 19 min

Film govori o iskanju samega sebe, o odnosih, psihologiji zveze, ter strahovih in se poglablja v vrzel med moškim in ženskim umom. Kako en in drugi spol odreagirata na isti dogodek, kaj si bolj zapomnijo moški in kaj ženske. Prva zgodba je spomin Jake - še vedno nesiguren se poda v najem stanovanja z Leo, ko se jima pridruži Alex, njegova punca in Leina najboljša prijateljica, na dan začenjo prihajati ljubosumje, nesigurnost in jeza. Bosta z Alex premagala težave? Druga zgodba je Alexin spomin na isti večer, bo uspela premagati strahove in ugotoviti, kaj si za res želi? Katera zgodba je prava in komu na koncu verjeti?

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