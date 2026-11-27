16. Zamujeni obisk

Babi Marjetka pričakuje prav poseben obisk. K njej prihajata Hana in njena hčerka Maja, ki z babi Marjetko deli ljubezen do narave in živali. Toda Hane in Maje ni! Na poti k babi Marjetki sta se ustavili v puščavi, da bi poiskali posebno rožo. Tam pa ju nenadna nevihta ujame v svojo past in obe sta ujeti v jami, iz katere ne najdeta izhoda.