Robocar Poli S05 63676492 2022 Sezona: Sezona 5

Zvezdni festival je pred vrati in vsi se ga veselijo. Mini vsa vesela in polna pričakovanj festival obišče z dedkom Mastijem, tam pa naletita na babi Marjetko ter dvojčici Rijo in Marjo. Imajo se zelo lepo, dokler se dedek ne začne preveč posvečati dvojčicama in deklicama celo pomaga osvojiti nagrado. To pa seveda Mini ni niti malo všeč!