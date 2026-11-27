Robocar Poli
V mesto ponovno pride vlak Tine in razveseli njegove prebivalce. Maksu in prijateljem obljubi, da jih bo odpeljal na izlet. Vsi so navdušeni, Maks pa zaspi in vprašanje je, ali mu bo uspelo priti ob dogovorjenem času. Da bi prispel pravočasno, ubere nevarno bližnjico in se kmalu znajde v težavah. Reševalna ekipa ga seveda ne bo pustila na cedilu.Prikaži več
Sezona 1Robocar Poli in njegovi prijatelji iz reševalne postaje so super avtomobili, ki vedno radi priskočijo na pomoč tistim, ki se znajdejo v težavah. Reševalna ekipa je vedno v pripravljenosti, na težave pa jih opozori njihova operaterka Jana. Otroke bodo poučili, kakšne situacije lahko pripeljejo do nesreče ter kako ravnati v primeru nevarnosti.Žanr: Animacija, Otroški, DružinskiDržava: Južna Koreja
Sezona 2Robocar Poli in njegovi prijatelji iz reševalne postaje so super avtomobili, ki vedno radi priskočijo na pomoč tistim, ki se znajdejo v težavah. Reševalna ekipa je vedno v pripravljenosti, na težave pa jih opozori njihova operaterka Jana. Otroke bodo poučili, kakšne situacije lahko pripeljejo do nesreče ter kako ravnati v primeru nevarnosti.Žanr: Animacija, Otroški, DružinskiDržava: Južna Koreja
Sezona 3Robocar Poli in njegovi prijatelji iz reševalne postaje so super avtomobili, ki vedno radi priskočijo na pomoč tistim, ki se znajdejo v težavah. Reševalna ekipa je vedno v pripravljenosti, na težave pa jih opozori njihova operaterka Jana. Otroke bodo poučili, kakšne situacije lahko pripeljejo do nesreče ter kako ravnati v primeru nevarnosti.Žanr: Animacija, Otroški, DružinskiDržava: Južna Koreja
Sezona 4Robocar Poli in njegovi prijatelji iz reševalne postaje so super avtomobili, ki vedno radi priskočijo na pomoč tistim, ki se znajdejo v težavah. Reševalna ekipa je vedno v pripravljenosti, na težave pa jih opozori njihova operaterka Jana. Otroke bodo poučili, kakšne situacije lahko pripeljejo do nesreče ter kako ravnati v primeru nevarnosti.Žanr: Animacija, Otroški, DružinskiDržava: Južna Koreja
Sezona 5Robocar Poli in njegovi prijatelji iz reševalne postaje so super avtomobili, ki vedno radi priskočijo na pomoč tistim, ki se znajdejo v težavah. Reševalna ekipa je vedno v pripravljenosti, na težave pa jih opozori njihova operaterka Jana. Otroke bodo poučili, kakšne situacije lahko pripeljejo do nesreče ter kako ravnati v primeru nevarnosti.Žanr: Animacija, Otroški, Družinski
12:55
1. Kdo si pa ti?
Rok po uničujočem tornadu na plaži najde nezavestnega drona, ki je izgubil spomin. Nesrečnemu dronu takoj začne pomagati pri iskanju namigov, ki bi razkrili njegovo preteklost. Tudi ostali prijatelji takoj zavihajo rokave in začnejo poizvedovati, od kod je neznanec prišel. A med iskanjem kmalu pride do nevarne situacije.
12:55
2. Pokovo drevo
Pok ima rad rastline, saj ga je babi Marjetka naučila, kako skrbeti za drevesa. Tokrat hoče rešiti drevo, ki ovira izgradnjo nove ceste čez Škrjančev grič, pri tem pa nesrečno pade v luknjo in se zagozdi v njej. Medtem Poli in Rok pomagata gospodu Gradbincu in njegovi ekipi pri delu, zato hitro pohitita na pomoč prijatelju.
12:55
3. Pobegli piščanček
Na Kopačevi kmetiji se izvalijo piščančki in Bruni si močno želi enega odnesti domov, da bi ga imel za hišnega ljubljenčka. Kmet Kopač mu s težkim srcem ustreže in Bruniju izroči enega od njih, pri tem pa mu še resno zabiča, da mora skrbno paziti na piščančka. Toda Bruniju nov pernati prijatelj pobegne, zato potrebuje pomoč pri iskanju.
12:55
4. Janina superobleka
Jana izumi superobleko, da bi pomagala prijateljem pri reševanju. Čeprav je reševalna ekipa zaskrbljena, da njena obleka ni dovolj varna, se priložnost za preizkus ponudi, ko veter odpihne oprano perilo. Takoj se izkaže, da nekaj ne deluje tako kot bi moralo, zato Jano med iskanjem pobeglega perila ukleščijo težki hlodi.
12:55
5. Piknik
Babi Marjetka na Oblačnem griču organizira piknik in nanj povabi vse prijatelje. Med njimi je tudi Vlečko, ki se piknika veseli kot otrok. A kmalu začne kihati in ugotovi, da ima seneni nahod, ker je očitno alergičen na cvetni prah. To pa želi prekriti pred ostalimi in ker piknika noče zamuditi, si nadene masko.
12:55
6. Izlet z vlakom
V mesto ponovno pride vlak Tine in razveseli njegove prebivalce. Maksu in prijateljem obljubi, da jih bo odpeljal na izlet. Vsi so navdušeni, Maks pa zaspi in vprašanje je, ali mu bo uspelo priti ob dogovorjenem času. Da bi prispel pravočasno, ubere nevarno bližnjico in se kmalu znajde v težavah. Reševalna ekipa ga seveda ne bo pustila na cedilu.
12:55
7. Puščavska pustolovščina, 1. del
Kamp je pustolovski avtodom, ki si zaželi doživeti posebno puščavsko pustolovščino. Tako se odpravi do Zvezdnih sipin, da bi tam občudoval zvezdne utrinke. V spokojnosti zvezdnate noči pa ga preseneti meteorit, ki pade na Zemljo in Kamp se znajde nesrečno ujet v čudnem podzemnem rovu. Poli in Rok že hitita na pomoč.
12:55
8. Puščavska pustolovščina, 2. del
Nesrečni Kamp je še vedno ujet v rovu sredi puščave. Prijatelji so sicer takoj pohiteli na pomoč, a zaradi peščenega viharja se Poli in Rok izgubita. K sreči ju izsledi puščavska reševalna ekipa in sedaj morajo s skupnimi močmi v podzemnem labirintu predorov najti Kampa in ga varno pripeljati domov. Kakšen dan!
12:55
9. Žogajmo se
Gospod Gradbinec svoji ekipi predstavi novega prijatelja, ki mu je ime Tintin. Čeprav se Tintin boji za svoja očala, ga novi prijatelji uspejo prepričati, naj se jim pridruži pri igri z žogo. Ker pa nesreča nikoli ne počiva, Tintin hitro konča z razbitimi očali. Kako bo reševalna ekipa pristopila k tej težavi?
12:55
10. Rija in Marja
Rija in Marja sta dvojčici in vnučki babi Marjetke. In babi ju tokrat pripelje k sebi na obisk, kjer pa deklici hitro začneta pogrešati svoj dom. Da bi deklici razveselil in bi se počutili bolj domače, Dvigec dvojčici odpelje na ogled mesta, a tudi tam se hitro začneta dolgočasiti. Le kaj bi storili, da bi razvedrili Rijo in Marjo?
12:55
11. Čistijevi novi sosedi
Čisti opazi, da si je v njegovem poštnem nabiralniku gnezdo spletla mlada ptičja družinica, ki pričakuje naraščaj. Takoj jih vzame za svoje in skrbno pazi na njih. Nato zgrožen opazi lačno muco, ki se klati v bližini, in odločen je narediti vse, kar je v njegovi moči, da bo ubranil svoje nove ptičje sosede.
12:55
12. Čigav dedek si?
Zvezdni festival je pred vrati in vsi se ga veselijo. Mini vsa vesela in polna pričakovanj festival obišče z dedkom Mastijem, tam pa naletita na babi Marjetko ter dvojčici Rijo in Marjo. Imajo se zelo lepo, dokler se dedek ne začne preveč posvečati dvojčicama in deklicama celo pomaga osvojiti nagrado. To pa seveda Mini ni niti malo všeč!
12:55
13. Težavica
Jana tokrat izumi nekaj res enkratnega - napravo, ki predmete lahko poveča ali pomanjša. Med prikazom izuma pa gre nekaj narobe in celotno reševalno ekipo nehote spremeni v majcena bitjeca. Ojoj, kaj pa sedaj! Jana vsem naroči, naj zaradi varnosti ostanejo v zaprtih prostorih, dokler ne najde rešitve. A Heli se kljub temu odpravi na mini dogodivščino.
12:55
14. Poredni mehurčki
Hitri odpelje Tintina v avtopralnico, saj je delovni stroj umazan kot pujs. Toda Hitri nehote uporabi preveč posebnega čistila, zato Tintin konča ujet v gosti peni. Reševalci takoj prihitijo na pomoč, a se reševalna ekipa skupaj s Tintinom znajde v spolzki penasti zmešnjavi. Vedno je potrebno pred uporabo natančno prebrati navodila!
12:55
15. Čudoviti Čarni
V mestu se pojavi potujoči zabavljač Čarni in prijatelji ga takoj sprejmejo medse. Čarni potuje po svetu in rad bi uprizarjal lutkovne predstave. Svojo prvo lutkovno predstavo bi rad pokazal prav svojim novim prijateljem, ki ga na veliko spodbujajo, naj predstavo pripravi za prebivalce celega mesta. A Čarni ima ogromno tremo.
12:55
16. Zamujeni obisk
Babi Marjetka pričakuje prav poseben obisk. K njej prihajata Hana in njena hčerka Maja, ki z babi Marjetko deli ljubezen do narave in živali. Toda Hane in Maje ni! Na poti k babi Marjetki sta se ustavili v puščavi, da bi poiskali posebno rožo. Tam pa ju nenadna nevihta ujame v svojo past in obe sta ujeti v jami, iz katere ne najdeta izhoda.