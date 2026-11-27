Robocar Poli S05 63676544 2022 Sezona: Sezona 5

V mesto ponovno pride vlak Tine in razveseli njegove prebivalce. Maksu in prijateljem obljubi, da jih bo odpeljal na izlet. Vsi so navdušeni, Maks pa zaspi in vprašanje je, ali mu bo uspelo priti ob dogovorjenem času. Da bi prispel pravočasno, ubere nevarno bližnjico in se kmalu znajde v težavah. Reševalna ekipa ga seveda ne bo pustila na cedilu.