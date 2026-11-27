Robocar Poli S05 63682042 2022 Sezona: Sezona 5

Rija in Marja sta dvojčici in vnučki babi Marjetke. In babi ju tokrat pripelje k sebi na obisk, kjer pa deklici hitro začneta pogrešati svoj dom. Da bi deklici razveselil in bi se počutili bolj domače, Dvigec dvojčici odpelje na ogled mesta, a tudi tam se hitro začneta dolgočasiti. Le kaj bi storili, da bi razvedrili Rijo in Marjo?