RZF 1 , RZF
Maribor bo 28. novembra v znamenju borilnih športov! Prvi dogodek RZF v Dvorano Tabor prinaša tri obračune za naslove: Djelon Januzaj bo v boksarskem dvoboju izzval Abela Pešuta, za šampionska pasova pa se bosta pomerila tudi Žiga Pečnik in Žiga Zagoranski. Obeta se napet večer z močnim slovenskim zastopstvom.Prikaži več
NapovednikMaribor bo 28. novembra v znamenju borilnih športov! Prvi dogodek RZF v Dvorano Tabor prinaša tri obračune za naslove: Djelon Januzaj bo v boksarskem dvoboju izzval Abela Pešuta, za šampionska pasova pa se bosta pomerila tudi Žiga Pečnik in Žiga Zagoranski. Obeta se napet večer z močnim slovenskim zastopstvom.Žanr: športDržava: Slovenija