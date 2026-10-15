Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija - Žarek upanja 2. del

Samorogova akademija , Unicorn Academy
Dostopno še 25 dni
Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!Prikaži več
Sezona 1Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!Žanr: Animacija, OtroškiDržava: Slovenija
Sezona 2Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!Žanr: Animacija, OtroškiDržava: Slovenija
12:06
1. Samorogova akademija 1. del
Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 17 dni
12:16
2. Samorogova akademija 2. del
Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 18 dni
10:59
3. Samorogova akademija - Tema vrača udarec 1. del
Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 24 dni
13:04
4. Samorogova akademija - Tema vrača udarec 2. del
Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 18 dni
13:19
5. Samorogova akademija - Žarek upanja 1. del
Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 25 dni
14:56
6. Samorogova akademija - Žarek upanja 2. del
Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 25 dni