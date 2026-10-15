Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija - Žarek upanja 1. del

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Samorogova akademija , Unicorn Academy

Sezona 2 Epizoda 5

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!

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Dostopno še 25 dni

  • Sezona 1

  • Sezona 2

12:06
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija 1. del

1. Samorogova akademija 1. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 17 dni
12:16
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija 2. del

2. Samorogova akademija 2. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 18 dni
10:59
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija - Tema vrača udarec 1. del

3. Samorogova akademija - Tema vrača udarec 1. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 24 dni
13:04
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija - Tema vrača udarec 2. del

4. Samorogova akademija - Tema vrača udarec 2. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 18 dni
13:19
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija - Žarek upanja 1. del

5. Samorogova akademija - Žarek upanja 1. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 25 dni
14:56
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija - Žarek upanja 2. del

6. Samorogova akademija - Žarek upanja 2. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 25 dni

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