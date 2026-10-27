Samorogova akademija - Sezona 2 - Knjiga makrobe 2. del

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Samorogova akademija , Unicorn Academy

Sezona 2 Epizoda 12

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!

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  • Sezona 1

  • Sezona 2

12:06
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija 1. del

1. Samorogova akademija 1. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 6 dni
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12:16
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija 2. del

2. Samorogova akademija 2. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 7 dni
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10:59
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija - Tema vrača udarec 1. del

3. Samorogova akademija - Tema vrača udarec 1. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 13 dni
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13:04
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija - Tema vrača udarec 2. del

4. Samorogova akademija - Tema vrača udarec 2. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 7 dni
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13:19
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija - Žarek upanja 1. del

5. Samorogova akademija - Žarek upanja 1. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 14 dni
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14:56
Samorogova akademija - Sezona 2 - Samorogova akademija - Žarek upanja 2. del

6. Samorogova akademija - Žarek upanja 2. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 14 dni
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11:31
Samorogova akademija - Sezona 2 - Skrivni tempelj 1. del

7. Skrivni tempelj 1. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 20 dni
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11:02
Samorogova akademija - Sezona 2 - Skrivni tempelj 2.del

8. Skrivni tempelj 2.del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 20 dni
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11:52
Samorogova akademija - Sezona 2 - Dirka 1. del

9. Dirka 1. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 27 dni
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11:57
Samorogova akademija - Sezona 2 - Dirka 2. del

10. Dirka 2. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 27 dni
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11:12
Samorogova akademija - Sezona 2 - Knjiga makrobe 1. del

11. Knjiga makrobe 1. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 27 dni
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12:51
Samorogova akademija - Sezona 2 - Knjiga makrobe 2. del

12. Knjiga makrobe 2. del

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!
Dostopno še 28 dni
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