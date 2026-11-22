Sezona 2 Epizoda 19

Na Samorogovi akademiji nič ni tako, kot se zdi! V čarobni šoli za samoroge se skrivajo starodavne skrivnosti, ki čakajo na pogumne junakinje in junake. Skupaj s samorogi odkrivajo skrite moči, rešujejo zagonetne skrivnosti in branijo akademijo pred temnimi silami. Pripravi se na svet, poln presenečenj, čarovnije in nepozabnih dogodivščin!

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