Portugalska liga Betclic - 9. krog
Portugalska liga Betclic - 9. krog ,
26. 10. 2026 - Nogometna nedelja je bila rezervirana za 9. kroga portugalske lige. Srečala sta se Santa Clara in Benfica ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.Prikaži več
2026/2027Portugalska liga Betclic - 9. krogNa sporedu je 9. krog portugalske lige Betclic, ki prinaša nove preizkušnje v boju za prvenstvene točke. Favoriti bodo skušali upravičiti svoj sloves, njihovi tekmeci pa iščejo priložnost za presenečenje in vzpon po lestvici. Obetajo se napeti obračuni in nogomet po portugalskem receptu!Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska
NapovednikPortugalska liga Betclic - 9. krogNa sporedu je 9. krog portugalske lige Betclic, ki prinaša nove preizkušnje v boju za prvenstvene točke. Favoriti bodo skušali upravičiti svoj sloves, njihovi tekmeci pa iščejo priložnost za presenečenje in vzpon po lestvici. Obetajo se napeti obračuni in nogomet po portugalskem receptu!Žanr: športDržava: Portugalska