Portugalska liga Betclic - 9. krog

Portugalska liga Betclic - 9. krog - 2026/2027

2026

Na sporedu je 9. krog portugalske lige Betclic, ki prinaša nove preizkušnje v boju za prvenstvene točke. Favoriti bodo skušali upravičiti svoj sloves, njihovi tekmeci pa iščejo priložnost za presenečenje in vzpon po lestvici. Obetajo se napeti obračuni in nogomet po portugalskem receptu!