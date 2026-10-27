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Portugalska liga Betclic - 9. krog

Portugalska liga Betclic - 9. krog ,

2026/2027 Epizoda 0

26. 10. 2026 - Nogometna nedelja je bila rezervirana za 9. kroga portugalske lige. Srečala sta se Santa Clara in Benfica ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.

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Santa Clara - Benfica
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