Se spomniš Dolly Bell?

Zgodba o odraščanju mladega Dinota se dogaja v Sarajevu v šestdesetih, ko je v Jugoslavijo že počasi prihajal vpliv zahoda. Najstniški Dino živi v senci svojega strogega in s partijo obsedenega očeta, dokler ga nekega dne lokalni zvodnik ne prosi za nenavadno uslugo. Pri njem hoče skriti eno izmed svojih deklet, Dolly Bell, medtem ko bo sam odsoten. Ker je bližnje srečanje z Dolly Bell za Dinota uresničitev njegovih sanj, fant na to pristane in jo skrije na podstrešju. Medtem ko se trudi, da je ne bi odkrila ostala družina, se Dolly in Dino zbližata.

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