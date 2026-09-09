Seks posnetki slavnih - Sezona 1 - 8. oddaja

6. oddaja

Resničnostna zvezdnica Mimi Faust prvič razkrije, kaj se je v resnici dogajalo v ozadju enega najbolje prodajanih zasebnih seks posnetkov vseh časov. Kako je posnetek prišel v javnost, kdo je imel od tega največ koristi in kako je škandal za vedno zaznamoval njeno življenje ter kariero?