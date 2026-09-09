Seks posnetki slavnih - Sezona 1 - 8. oddaja

Seks posnetki slavnih , Secrets of Celebrity Sex Tapes
Nekdanja televizijska igralca Dan Benson in Maitland Ward sta zamenjala svet družinskih serij za platformo OnlyFans. Dokumentarec spremlja njuno nepričakovano preobrazbo ter razkriva, kako so družbena omrežja in naročniške platforme povsem spremenili razumevanje slave, zasebnosti in zaslužka.Prikaži več
Sezona 1Nekdanja televizijska igralca Dan Benson in Maitland Ward sta zamenjala svet družinskih serij za platformo OnlyFans. Dokumentarec spremlja njuno nepričakovano preobrazbo ter razkriva, kako so družbena omrežja in naročniške platforme povsem spremenili razumevanje slave, zasebnosti in zaslužka.Žanr: DokumentarecRežija: Jeremiah MurphyDržava: ZDA
41:24
8. oddaja
Nekdanja televizijska igralca Dan Benson in Maitland Ward sta zamenjala svet družinskih serij za platformo OnlyFans. Dokumentarec spremlja njuno nepričakovano preobrazbo ter razkriva, kako so družbena omrežja in naročniške platforme povsem spremenili razumevanje slave, zasebnosti in zaslužka.
41:24
7. oddaja
Velik hekerski napad, v katerem so bile razkrite zasebne fotografije številnih zvezdnikov, odpre razpravo o zasebnosti in privolitvi v digitalni dobi. Primer nekdanje ameriške kongresnice Katie Hill pokaže, kako lahko razkritje intimnih posnetkov v hipu uniči kariero in življenje.
40:54
6. oddaja
Resničnostna zvezdnica Mimi Faust prvič razkrije, kaj se je v resnici dogajalo v ozadju enega najbolje prodajanih zasebnih seks posnetkov vseh časov. Kako je posnetek prišel v javnost, kdo je imel od tega največ koristi in kako je škandal za vedno zaznamoval njeno življenje ter kariero?
41:20
5. oddaja
Farrah Abraham je zaslovela kot mlada zvezdnica resničnostnega šova Teen Mom, nato pa jo je zasebni seks posnetek znova postavil v središče medijske pozornosti. Dokumentarec raziskuje, kako je škandal hkrati povečal njeno prepoznavnost in sprožil silovit odziv javnosti.
41:56
4. oddaja
Ko v javnost pricurlja intimni posnetek hollywoodskega zvezdnika Colina Farrella in Playboyeve zajčice Nicole Narain, postane jasno, da škandali s slavnimi postajajo donosna industrija. Medtem igralec Dustin Diamond verjame, da se lahko z lastnim posnetkom vrne v središče pozornosti, a se njegov načrt hitro zaplete.
41:20
3. oddaja
Preden je postala ena najbolj prepoznavnih žensk na svetu, je Kim Kardashian živela v senci Paris Hilton. Nato je v javnost prišel zasebni seks posnetek, ki je sprožil medijski vihar in nepričakovano zaznamoval začetek njenega vzpona med svetovne zvezdnice.
41:24
2. del
Pamela Anderson in Tommy Lee sta veljala za najbolj razvpit zvezdniški par devetdesetih let, dokler jima niso ukradli zasebnega posnetka. Dokumentarec razkriva, kako je kraja sprožila svetovni škandal, spremenila njuni življenji in za vedno preoblikovala odnos do zasebnosti slavnih.