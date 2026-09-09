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PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov

PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov ,

2026/2027 Epizoda 0

19. 8. 2026 - Celjani so uresničili del svojih načrtov, saj imajo zagotovljeno Ligo Europa. Ampak ponuja se uresničitev sanj, ki jih lahko razblini 'papirnati' slovaški favorit. Prva tekma najbrž ne bo odločilna, bo pa zelo pomembna.

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  • 2026/2027

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