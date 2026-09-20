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Portugalska liga Betclic - 7. krog

Portugalska liga Betclic - 7. krog , Liga Portugal Betclic

2026/2027 Epizoda 0

19. 9. 2026 - Nogometna sobota je bila rezervirana za obračun 7. kroga portugalske lige. Srečala sta se Sporting in Arouca ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.

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Sporting - Arouca
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  • Napovednik