Portugalska liga Betclic - 7. krog
Portugalska liga Betclic - 7. krog , Liga Portugal Betclic
19. 9. 2026 - Nogometna sobota je bila rezervirana za obračun 7. kroga portugalske lige. Srečala sta se Sporting in Arouca ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.Prikaži več
2026/2027Portugalska liga Betclic - 7. krog7. krog portugalske lige Betclic prinaša dva zanimiva obračuna. Sporting bo pred domačimi navijači pričakal Arouco, vrhunec kroga pa bo veliki portugalski derbi med Portom in Benfico. Boj za pomembne prvenstvene točke obeta napet nogometni konec tedna.Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska
NapovednikPortugalska liga Betclic - 7. krog7. krog portugalske lige Betclic prinaša dva zanimiva obračuna. Sporting bo pred domačimi navijači pričakal Arouco, vrhunec kroga pa bo veliki portugalski derbi med Portom in Benfico. Boj za pomembne prvenstvene točke obeta napet nogometni konec tedna.Žanr: športDržava: Portugalska