Portugalska liga Betclic - 11. krog , Liga Portugal Betclic

Portugalska liga Betclic - 11. krog

Portugalska liga Betclic - 11. krog - 2026/2027

2026

11. krog portugalske lige Betclic prinaša nove preizkušnje za nogometne velikane! Benfica se odpravlja k Estreli Amadori, Sporting pa bo pred domačimi navijači gostil Moreirense. Kdo bo upravičil vlogo favorita in kdo bo tekmecem prekrižal načrte v boju za pomembne prvenstvene točke?