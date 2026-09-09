Športne igre mladih
Mednarodna športna družina povezuje Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, letos pa se je tej veliki športni zgodbi pridružila tudi Severna Makedonija. A najprej so tu regijska tekmovanja. Športna karavana se je z novimi kilometri in novimi športnimi zgodbami znova podala na pot po Sloveniji. Kje vse so se tokrat otroci združili in zabavali v športnih dejavnostih? Odpravili so se na Bled, Domžale, Beltince, Novo mesto ter prvič v Puconce in Kozje.Prikaži več
Sezona 3Športne igre mladihŠportne igre mladih prihajajo v Slovenijo s svežo energijo in številnimi športnimi disciplinami. Mladi v različnih starostnih kategorijah se udejstvujejo pri malem nogometu, ulični košarki, odbojki, rokometu, tenisu, odbojki na mivki, namiznemu tenisu, šahu, teku na 60 m in med dvema ognjema. Zmagovalci posameznih disciplin vsako leto odpotujejo v Split, kjer poteka regionalna preizkušnja. Tam se mladi športniki in športnice iz Slovenije pomerijo z vrstniki iz regije in skupaj ustvarijo nepozabne spomine.Žanr: Družinski, ŠportDržava: Slovenija