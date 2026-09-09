Športne igre mladih

3. oddaja

Mednarodna športna družina povezuje Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, letos pa se je tej veliki športni zgodbi pridružila tudi Severna Makedonija. A najprej so tu regijska tekmovanja. Športna karavana se je z novimi kilometri in novimi športnimi zgodbami znova podala na pot po Sloveniji. Kje vse so se tokrat otroci združili in zabavali v športnih dejavnostih? Odpravili so se na Bled, Domžale, Beltince, Novo mesto ter prvič v Puconce in Kozje.