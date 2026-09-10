Športne igre mladih
Športne igre mladih se to poletje dogajajo že tretjo sezono. Otroci bodo znova tekli, skakali, podajali, tekmovali in se smejali. V desetih športnih disciplinah otroci razvijajo svoje športne sposobnosti, sodelovanje in vrednotne, ki jih bodo popeljale v življenje. Namen je vključiti vsakega otroka, ne glede na okolje, iz katerega prihaja. Spodbujal jih bo tudi ambasador Športnih iger mladih – Goran Dragič, ki s svojo zgodbo dokazuje, da je možno vse.Prikaži več
Sezona 3Športne igre mladihŠportne igre mladih prihajajo v Slovenijo s svežo energijo in številnimi športnimi disciplinami. Mladi v različnih starostnih kategorijah se udejstvujejo pri malem nogometu, ulični košarki, odbojki, rokometu, tenisu, odbojki na mivki, namiznemu tenisu, šahu, teku na 60 m in med dvema ognjema. Zmagovalci posameznih disciplin vsako leto odpotujejo v Split, kjer poteka regionalna preizkušnja. Tam se mladi športniki in športnice iz Slovenije pomerijo z vrstniki iz regije in skupaj ustvarijo nepozabne spomine.Žanr: Družinski, ŠportDržava: Slovenija