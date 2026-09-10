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Športne igre mladih

Športne igre mladih

Sezona 3 Epizoda 6

Športne igre mladih se to poletje dogajajo že tretjo sezono. Otroci bodo znova tekli, skakali, podajali, tekmovali in se smejali. V desetih športnih disciplinah otroci razvijajo svoje športne sposobnosti, sodelovanje in vrednotne, ki jih bodo popeljale v življenje. Namen je vključiti vsakega otroka, ne glede na okolje, iz katerega prihaja. Spodbujal jih bo tudi ambasador Športnih iger mladih – Goran Dragič, ki s svojo zgodbo dokazuje, da je možno vse.

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  • Sezona 3

14:59
Športne igre mladih - Sezona 3 - 1. oddaja

1. oddaja

Športne igre mladih se to poletje dogajajo že tretjo sezono. Otroci bodo znova tekli, skakali, podajali, tekmovali in se smejali. V desetih športnih disciplinah otroci razvijajo svoje športne sposobnosti, sodelovanje in vrednotne, ki jih bodo popeljale v življenje. Prva oddaja bo namenjena svečani razglasitvi novega ambasadorja Športnih iger mladih – Gorana Dragiča, ki s svojo zgodbo predanosti, dela in neomajne volje spodbuja otroke, da je možno doseči vse.
14:59
Športne igre mladih - Sezona 3 - 2. oddaja

2. oddaja

Športne igre mladih so zakon! To dokazujejo otroci, ki vsak dan pišejo nove športne zgodbe. Tokrat nas čaka pravo športno popotovanje, na katerem bomo spremljali podvige malih športnikov. Krško, Izola, Tolmin, Trbovlje, Litija in prvič Kranjska Gora. Povsod so otroci ustvarili čudovito vzdušje. Šest krajev, šest različnih zgodb in nešteto otroških nasmehov. Za dobro voljo pa povsod poskrbi tudi Viktor, maskota iger.
14:59
Športne igre mladih - Sezona 3 - 3. oddaja

3. oddaja

Mednarodna športna družina povezuje Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, letos pa se je tej veliki športni zgodbi pridružila tudi Severna Makedonija. A najprej so tu regijska tekmovanja. Športna karavana se je z novimi kilometri in novimi športnimi zgodbami znova podala na pot po Sloveniji. Kje vse so se tokrat otroci združili in zabavali v športnih dejavnostih? Odpravili so se na Bled, Domžale, Beltince, Novo mesto ter prvič v Puconce in Kozje.
14:59
Športne igre mladih - Sezona 3 - 4. oddaja

4. oddaja

Športne igre mladih se to poletje dogajajo že tretjo sezono. Otroci bodo znova tekli, skakali, podajali, tekmovali in se smejali. V desetih športnih disciplinah otroci razvijajo svoje športne sposobnosti, sodelovanje in vrednotne, ki jih bodo popeljale v življenje. Namen je vključiti vsakega otroka, ne glede na okolje, iz katerega prihaja. Spodbujal jih bo tudi ambasador Športnih iger mladih – Goran Dragič, ki s svojo zgodbo dokazuje, da je možno vse.
14:59
Športne igre mladih - Sezona 3 - 5. oddaja

5. oddaja

Športne igre mladih se to poletje dogajajo že tretjo sezono. Otroci bodo znova tekli, skakali, podajali, tekmovali in se smejali. V desetih športnih disciplinah otroci razvijajo svoje športne sposobnosti, sodelovanje in vrednotne, ki jih bodo popeljale v življenje. Namen je vključiti vsakega otroka, ne glede na okolje, iz katerega prihaja. Spodbujal jih bo tudi ambasador Športnih iger mladih – Goran Dragič, ki s svojo zgodbo dokazuje, da je možno vse.
14:59
Športne igre mladih - Sezona 3 - 6. oddaja

6. oddaja

Športne igre mladih se to poletje dogajajo že tretjo sezono. Otroci bodo znova tekli, skakali, podajali, tekmovali in se smejali. V desetih športnih disciplinah otroci razvijajo svoje športne sposobnosti, sodelovanje in vrednotne, ki jih bodo popeljale v življenje. Namen je vključiti vsakega otroka, ne glede na okolje, iz katerega prihaja. Spodbujal jih bo tudi ambasador Športnih iger mladih – Goran Dragič, ki s svojo zgodbo dokazuje, da je možno vse.

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  • Sezona 3