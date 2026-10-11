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Superbike Estoril

Superbike Estoril , Superbike

2026 Št. epizod: 4

Svetovno prvenstvo Superbike se seli v portugalski Estoril, kjer dirkače čaka predzadnja postaja sezone. V boju za zmage in dragocene točke bo vsak manever štel, prostora za napake pa bo malo. Kdo bo najbolje izkoristil eno zadnjih priložnosti za dokazovanje?

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Tekmovanje Vznemirljivo Šport

  • 2026

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