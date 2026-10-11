Superbike Estoril
Superbike Estoril , Superbike
Svetovno prvenstvo Superbike se seli v portugalski Estoril, kjer dirkače čaka predzadnja postaja sezone. V boju za zmage in dragocene točke bo vsak manever štel, prostora za napake pa bo malo. Kdo bo najbolje izkoristil eno zadnjih priložnosti za dokazovanje?Prikaži več
2026Superbike EstorilSvetovno prvenstvo Superbike se seli v portugalski Estoril, kjer dirkače čaka predzadnja postaja sezone. V boju za zmage in dragocene točke bo vsak manever štel, prostora za napake pa bo malo. Kdo bo najbolje izkoristil eno zadnjih priložnosti za dokazovanje?Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Portugalska
56:30
Dirka 2
11. 10. 2026 - Nedelja je prinesla še zadnji veliki obračun dirkaškega vikenda na VN Estorila. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se še zadnjič podali v boj za zmago in dragocene točke. Oglejte si celotno drugo dirko in podoživite razburljiv zaključek vikenda.
35:07
Kvalifikacijska dirka
11. 10. 2026 - Nedelja se je na VN Estorila začela s kvalifikacijsko dirko Superbike prvenstva. Dirkači so se znova podali na stezo, kjer je vsak ovinek ponujal novo priložnost za preboj v ospredje. Oglejte si celotno dogajanje in ujemite utrip nedeljskega dirkaškega programa.
55:03
Dirka 1
10. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Estorila je doseglo vrhunec s prvo Superbike dirko. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.