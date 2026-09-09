Superbike Francija

Kvalifikacijska dirka

6. 9. 2026 - Nedelja se je na VN Francije začela s kvalifikacijsko dirko Superbike prvenstva. Dirkači so se znova podali na stezo, kjer je vsak ovinek ponujal novo priložnost za preboj v ospredje. Oglejte si celotno dogajanje in ujemite utrip nedeljskega dirkaškega programa.