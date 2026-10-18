Survivor: Avstralija , Survivor Australia
V 10. sezoni šova Survivor: Avstralija se na divji Samoi pomeri 24 tekmovalcev, razdeljenih na junake in zlikovce. V prvi epizodi se začne veliki spopad med ekipama, ki se že v prvih preizkušnjah soočita z lakoto, izčrpanostjo in neusmiljeno naravo. Nevarna poškodba tekmovalce opomni, da lahko na otoku načrte v trenutku prekriža tudi nesreča.Prikaži več
Sezona 8Resničnostni šov je največji preživetveni boj na malih ekranih, ki nas bo zasvojil s pustolovskim značajem. Priča bomo divjim borbam za preživetje, vsakodnevnemu preseganju psihofizičnih meja, adrenalinskim nalogam, ne bo pa manjkalo niti vroče krvi med tekmovalci. V ospredju bo boj med človekom in divjino. V avstralski različici šova bomo spremljali 24 tekmovalcev, ki bodo razdeljeni v plemena in se bodo na samotnem rajskem otoku borili za preživetje in bogato denarno nagrado.Žanr: Pustolovski, Resničnostni šovDržava: Avstralija
Sezona 9Resničnostni šov je največji preživetveni boj na malih ekranih, ki nas bo zasvojil s pustolovskim značajem. Priča bomo divjim borbam za preživetje, vsakodnevnemu preseganju psihofizičnih meja, adrenalinskim nalogam, ne bo pa manjkalo niti vroče krvi med tekmovalci. V ospredju bo boj med človekom in divjino. V avstralski različici šova bomo spremljali 24 tekmovalcev, ki bodo razdeljeni v plemena in se bodo na samotnem rajskem otoku borili za preživetje in bogato denarno nagrado.Žanr: Pustolovski, Resničnostni šovDržava: Avstralija
Sezona 10Resničnostni šov je največji preživetveni boj na malih ekranih, ki nas bo zasvojil s pustolovskim značajem. Priča bomo divjim borbam za preživetje, vsakodnevnemu preseganju psihofizičnih meja, adrenalinskim nalogam, ne bo pa manjkalo niti vroče krvi med tekmovalci. V ospredju bo boj med človekom in divjino. V avstralski različici šova bomo spremljali 24 tekmovalcev, ki bodo razdeljeni v plemena in se bodo na samotnem rajskem otoku borili za preživetje in bogato denarno nagrado.Žanr: Resničnostni šov, PustolovskiDržava: Avstralija
1:29:07
1. oddaja
V 10. sezoni šova Survivor: Avstralija se na divji Samoi pomeri 24 tekmovalcev, razdeljenih na junake in zlikovce. V prvi epizodi se začne veliki spopad med ekipama, ki se že v prvih preizkušnjah soočita z lakoto, izčrpanostjo in neusmiljeno naravo. Nevarna poškodba tekmovalce opomni, da lahko na otoku načrte v trenutku prekriža tudi nesreča.