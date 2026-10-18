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Survivor: Avstralija , Survivor Australia

Sezona 10 Epizoda 1

V 10. sezoni šova Survivor: Avstralija se na divji Samoi pomeri 24 tekmovalcev, razdeljenih na junake in zlikovce. V prvi epizodi se začne veliki spopad med ekipama, ki se že v prvih preizkušnjah soočita z lakoto, izčrpanostjo in neusmiljeno naravo. Nevarna poškodba tekmovalce opomni, da lahko na otoku načrte v trenutku prekriža tudi nesreča.

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