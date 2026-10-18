Survivor: Avstralija - Sezona 8

2023

Resničnostni šov je največji preživetveni boj na malih ekranih, ki nas bo zasvojil s pustolovskim značajem. Priča bomo divjim borbam za preživetje, vsakodnevnemu preseganju psihofizičnih meja, adrenalinskim nalogam, ne bo pa manjkalo niti vroče krvi med tekmovalci. V ospredju bo boj med človekom in divjino. V avstralski različici šova bomo spremljali 24 tekmovalcev, ki bodo razdeljeni v plemena in se bodo na samotnem rajskem otoku borili za preživetje in bogato denarno nagrado.