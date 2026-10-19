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Survivor: Avstralija , Survivor Australia

Sezona 10 Epizoda 2

Medtem ko junaki uživajo v presenetljivo mirnem življenju na otoku, zlikovce pestijo lakota, pomanjkanje spanja in posledice prvega poraza. Zmaga v preizkušnji jim omogoči, da tekmecem odnesejo dragocene zaloge, toda veselje ne traja dolgo. Nov poraz jih znova pošlje pred plemenski svet, kjer se nekdo znajde v nevarnem položaju.

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  • Sezona 8

  • Sezona 9

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