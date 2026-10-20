Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Survivor: Avstralija , Survivor Australia

Sezona 10 Epizoda 3

Zlikovci si priborijo velik kozarec piškotov, toda sladka nagrada hitro postane središče sumničenj in skrivnega iskanja prednosti. Medtem ko nekdo odkrije skriti talisman imunitete, drugega ujamejo z roko globoko v kozarcu. Po novem porazu se začnejo spletkarjenja, spreminjanje načrtov in iskanje tarče za naslednje glasovanje.

Prikaži več

  • Sezona 8

  • Sezona 9

  • Sezona 10

Podobne vsebine

Otok kupčij
Kmetija: Hrvaška
Bitka spolov
Dopust na glavo
Survivor: Hrvaška
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Gora izzivov
Zlati sanjski moški: Avstralija
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Top Gear
Bradley Walsh in sin: Družinske poti
Otok hudih tipov: Avstralija
Zlati sanjski moški: Italija
Planet akcija
Survivor: Avstralija S10
S10/E3
Prikaži več

  • Sezona 8

  • Sezona 9

  • Sezona 10