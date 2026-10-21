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Survivor: Avstralija , Survivor Australia

Sezona 10 Epizoda 4

Junaki po osmih dneh še niso obiskali plemenskega sveta, vendar mir v njihovem taboru skriva prve razpoke. Ena od tekmovalk se zaradi svojega vedenja vse bolj oddaljuje od skupine, zato se rodi tvegan načrt z namernim porazom v preizkušnji. Toda ko se junaki prvič znajdejo pred glasovanjem, preprost načrt hitro preraste v precej nevarnejšo igro.

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