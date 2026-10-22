Survivor: Avstralija - Sezona 10 - 5. oddaja

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Survivor: Avstralija , Survivor Australia

Sezona 10 Epizoda 5

Med zlikovci se začne oblikovati nepričakovano zavezništvo, ki bi lahko povsem spremenilo razmerje moči v plemenu. Pri junakih je po prvem glasovanju vzdušje precej boljše, toda tudi tam se že igra dvojna igra. Eden od tekmovalcev najde skriti talisman imunitete in se odloči, da bo dragoceno skrivnost zadržal zase.

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1:29:07
Survivor: Avstralija - Sezona 10 - 1. oddaja

1. oddaja

V 10. sezoni šova Survivor: Avstralija se na divji Samoi pomeri 24 tekmovalcev, razdeljenih na junake in zlikovce. V prvi epizodi se začne veliki spopad med ekipama, ki se že v prvih preizkušnjah soočita z lakoto, izčrpanostjo in neusmiljeno naravo. Nevarna poškodba tekmovalce opomni, da lahko na otoku načrte v trenutku prekriža tudi nesreča.
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1:18:46
Survivor: Avstralija - Sezona 10 - 2. oddaja

2. oddaja

Medtem ko junaki uživajo v presenetljivo mirnem življenju na otoku, zlikovce pestijo lakota, pomanjkanje spanja in posledice prvega poraza. Zmaga v preizkušnji jim omogoči, da tekmecem odnesejo dragocene zaloge, toda veselje ne traja dolgo. Nov poraz jih znova pošlje pred plemenski svet, kjer se nekdo znajde v nevarnem položaju.
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1:15:31
Survivor: Avstralija - Sezona 10 - 3. oddaja

3. oddaja

Zlikovci si priborijo velik kozarec piškotov, toda sladka nagrada hitro postane središče sumničenj in skrivnega iskanja prednosti. Medtem ko nekdo odkrije skriti talisman imunitete, drugega ujamejo z roko globoko v kozarcu. Po novem porazu se začnejo spletkarjenja, spreminjanje načrtov in iskanje tarče za naslednje glasovanje.
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1:07:45
Survivor: Avstralija - Sezona 10 - 4. oddaja

4. oddaja

Junaki po osmih dneh še niso obiskali plemenskega sveta, vendar mir v njihovem taboru skriva prve razpoke. Ena od tekmovalk se zaradi svojega vedenja vse bolj oddaljuje od skupine, zato se rodi tvegan načrt z namernim porazom v preizkušnji. Toda ko se junaki prvič znajdejo pred glasovanjem, preprost načrt hitro preraste v precej nevarnejšo igro.
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1:10:05
Survivor: Avstralija - Sezona 10 - 5. oddaja

5. oddaja

Med zlikovci se začne oblikovati nepričakovano zavezništvo, ki bi lahko povsem spremenilo razmerje moči v plemenu. Pri junakih je po prvem glasovanju vzdušje precej boljše, toda tudi tam se že igra dvojna igra. Eden od tekmovalcev najde skriti talisman imunitete in se odloči, da bo dragoceno skrivnost zadržal zase.
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