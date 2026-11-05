Survivor: Avstralija - Sezona 10 - 19. oddaja

Survivor: Avstralija , Survivor Australia
Po novem presenetljivem glasovanju se zavezništva znova zamajejo, preostali tekmovalci pa vse težje skrivajo svoje načrte. Eden izmed njih skuša prevzeti nadzor nad igro, medtem ko drugi že iščejo način, kako ga ustaviti. Ob vse večji izčrpanosti in nezaupanju postaja jasno, da lahko že en napačen korak pomeni konec sanj o finalu.Prikaži več
Sezona 8Resničnostni šov je največji preživetveni boj na malih ekranih, ki nas bo zasvojil s pustolovskim značajem. Priča bomo divjim borbam za preživetje, vsakodnevnemu preseganju psihofizičnih meja, adrenalinskim nalogam, ne bo pa manjkalo niti vroče krvi med tekmovalci. V ospredju bo boj med človekom in divjino. V avstralski različici šova bomo spremljali 24 tekmovalcev, ki bodo razdeljeni v plemena in se bodo na samotnem rajskem otoku borili za preživetje in bogato denarno nagrado.Žanr: Pustolovski, Resničnostni šovDržava: Avstralija
Sezona 9Resničnostni šov je največji preživetveni boj na malih ekranih, ki nas bo zasvojil s pustolovskim značajem. Priča bomo divjim borbam za preživetje, vsakodnevnemu preseganju psihofizičnih meja, adrenalinskim nalogam, ne bo pa manjkalo niti vroče krvi med tekmovalci. V ospredju bo boj med človekom in divjino. V avstralski različici šova bomo spremljali 24 tekmovalcev, ki bodo razdeljeni v plemena in se bodo na samotnem rajskem otoku borili za preživetje in bogato denarno nagrado.Žanr: Pustolovski, Resničnostni šovDržava: Avstralija
Sezona 10Resničnostni šov je največji preživetveni boj na malih ekranih, ki nas bo zasvojil s pustolovskim značajem. Priča bomo divjim borbam za preživetje, vsakodnevnemu preseganju psihofizičnih meja, adrenalinskim nalogam, ne bo pa manjkalo niti vroče krvi med tekmovalci. V ospredju bo boj med človekom in divjino. V avstralski različici šova bomo spremljali 24 tekmovalcev, ki bodo razdeljeni v plemena in se bodo na samotnem rajskem otoku borili za preživetje in bogato denarno nagrado.Žanr: Resničnostni šov, PustolovskiDržava: Avstralija
1:29:07
1. oddaja
V 10. sezoni šova Survivor: Avstralija se na divji Samoi pomeri 24 tekmovalcev, razdeljenih na junake in zlikovce. V prvi epizodi se začne veliki spopad med ekipama, ki se že v prvih preizkušnjah soočita z lakoto, izčrpanostjo in neusmiljeno naravo. Nevarna poškodba tekmovalce opomni, da lahko na otoku načrte v trenutku prekriža tudi nesreča.
1:18:46
2. oddaja
Medtem ko junaki uživajo v presenetljivo mirnem življenju na otoku, zlikovce pestijo lakota, pomanjkanje spanja in posledice prvega poraza. Zmaga v preizkušnji jim omogoči, da tekmecem odnesejo dragocene zaloge, toda veselje ne traja dolgo. Nov poraz jih znova pošlje pred plemenski svet, kjer se nekdo znajde v nevarnem položaju.
1:15:31
3. oddaja
Zlikovci si priborijo velik kozarec piškotov, toda sladka nagrada hitro postane središče sumničenj in skrivnega iskanja prednosti. Medtem ko nekdo odkrije skriti talisman imunitete, drugega ujamejo z roko globoko v kozarcu. Po novem porazu se začnejo spletkarjenja, spreminjanje načrtov in iskanje tarče za naslednje glasovanje.
1:07:45
4. oddaja
Junaki po osmih dneh še niso obiskali plemenskega sveta, vendar mir v njihovem taboru skriva prve razpoke. Ena od tekmovalk se zaradi svojega vedenja vse bolj oddaljuje od skupine, zato se rodi tvegan načrt z namernim porazom v preizkušnji. Toda ko se junaki prvič znajdejo pred glasovanjem, preprost načrt hitro preraste v precej nevarnejšo igro.
1:10:05
5. oddaja
Med zlikovci se začne oblikovati nepričakovano zavezništvo, ki bi lahko povsem spremenilo razmerje moči v plemenu. Pri junakih je po prvem glasovanju vzdušje precej boljše, toda tudi tam se že igra dvojna igra. Eden od tekmovalcev najde skriti talisman imunitete in se odloči, da bo dragoceno skrivnost zadržal zase.
1:08:45
6. oddaja
Junak, ki so ga poslali živet med zlikovce, svoj položaj izkoristi za zbiranje informacij in iskanje novih zaveznikov. Medtem se spor dveh vplivnih tekmovalcev vse bolj zaostruje, po novem porazu pa se začne boj za vsak glas. Načrti se spreminjajo iz minute v minuto in prav omahljivost enega od članov plemena lahko odloči, kdo bo naslednji odšel domov.
1:13:59
7. oddaja
Dolgo pričakovani obračun dveh velikih tekmecev med zlikovci doseže vrelišče. Skrivni dogovori, laži in načrti za izdajo se vrstijo drug za drugim, toda presenetljiv preobrat podre skoraj vse pripravljene strategije. Na plemenskem svetu se začne neusmiljen boj za preživetje, v katerem bodo na preizkušnji prijateljstva, zavezništva in zaupanje.
52:45
8. oddaja
Po burnem plemenskem svetu so zlikovci razdeljeni, stara zavezništva razpadajo, nova pa nastajajo skoraj čez noč. Pri junakih se vrne tekmovalec, ki ima po bivanju pri nasprotnikih marsikaj povedati o svojem plemenu. Ko eden od ogroženih najde sled do skritega talismana imunitete, se začne drzna igra, ki lahko tik pred glasovanjem povsem premeša karte.
1:11:05
9. oddaja
Junaki in zlikovci morajo odložiti svoje rutke, saj jih čaka velika zamenjava plemen. Novi odnosi hitro porušijo stare načrte, dodatno presenečenje pa prinese dražba, na kateri se poleg hrane skrivajo tudi dragocene prednosti. Ko eno pleme izgubi preizkušnjo za imuniteto, se dva tabora zapleteta v izenačen boj za prevlado.
1:14:30
10. oddaja
Po zamenjavi plemen se nekateri znajdejo med novimi zavezniki, drugi pa nenadoma pristanejo povsem na dnu. Na plaži zlikovcev ima nekdanja večina trden nadzor, zato morajo trije ogroženi tekmovalci hitro poiskati način za preživetje. Ko se pojavi skriti talisman imunitete, se začnejo skrivni dogovori in tvegane poteze.
52:31
11. oddaja
Po zadnjem plemenskem svetu se v nekdanjem taboru junakov pokažejo prve resne razpoke, kar tekmovalci na robu hitro skušajo izkoristiti. Ko nekateri namenoma izgubijo preizkušnjo za imuniteto, se začne boj za vsak glas. V središču načrta je tudi skrivnostni predmet, za katerega nihče ne ve, ali je res vreden toliko, kot upajo.
1:08:29
12. oddaja
Prevara z domnevnim talismanom zaneti željo po maščevanju, zato se med nekdanjimi zavezniki začnejo pripravljati novi načrti. Eno pleme celo namerno izgubi preizkušnjo, da bi se znebilo nevarnega tekmeca. Toda na plemenskem svetu jih pričaka nepričakovan preobrat in možnost prestopa v drugo pleme. Kdo bo pripravljen zamenjati stran?
1:09:39
13. oddaja
Nepričakovan prestop povzroči pravo zmedo, saj s seboj prinese informacije o skrivnih zavezništvih in načrtovanih izdajah. Ker je združitev plemen vse bližje, se začne mrzlično zbiranje glasov. Na plemenskem svetu pa se zavezniki ne morejo dogovoriti o skupni tarči in ena sama odločitev povsem spremeni načrt.
1:07:36
14. oddaja
Po 28 dneh se junaki in zlikovci končno združijo v eno pleme in združitev proslavijo z bogato pojedino. Toda prijetno druženje hitro zamenjajo preračunavanja, saj imajo nekdanji junaki številčno premoč. Manjšina zato začne sestavljati novo zavezništvo, v katerem bi lahko pristali tudi nekdanji tekmeci. Komu bo uspelo prevzeti nadzor?
50:21
15. oddaja
Po združitvi se oblikuje močno zavezništvo sedmih tekmovalcev, preostala četverica pa se nenadoma znajde na robu izločitve. Ko eden od članov večine osvoji individualno imuniteto, morajo ogroženi hitro poiskati razpoko v nasprotnem taboru. Eden med njimi skriva tudi talisman imunitete, vendar ostaja vprašanje, kdaj ga bo uporabil.
1:10:52
16. oddaja
Močno zavezništvo obvladuje igro, toda tekmovalci na dnu se še niso pripravljeni predati. Med pojedino se začne skrivaj pripravljati načrt za veliki preobrat, dva skrita talismana pa bi lahko na plemenskem svetu vse postavila na glavo. Hkrati nekdo iz večine nasprotnikom skrivaj posreduje informacije. Bo tvegana dvojna igra ostala neopažena?
53:11
17. oddaja
Po napačno uporabljenih talismanih se dva tekmovalca znajdeta v nevarnem položaju, toda razpoke se pojavijo tudi znotraj večinskega zavezništva. Dve tesni zaveznici že načrtujeta skupno pot do finala, kar pri tretjem članu skupine prebudi nezaupanje. Tik pred glasovanjem se rodi drzen načrt za izdajo, ki ga nihče ne pričakuje.
1:06:38
18. oddaja
Po enem največjih preobratov se razmerje moči v plemenu znova spremeni. Zmagovalec zadnjega obračuna je prepričan, da ima igro pod nadzorom, in že izbira naslednjo tarčo. Toda za njegovim hrbtom eden najtesnejših zaveznikov pripravlja svojo potezo. Ko se zaupanje spremeni v orožje, lahko že en skrivni dogovor poruši celotno strategijo.
1:10:18
19. oddaja
Po novem presenetljivem glasovanju se zavezništva znova zamajejo, preostali tekmovalci pa vse težje skrivajo svoje načrte. Eden izmed njih skuša prevzeti nadzor nad igro, medtem ko drugi že iščejo način, kako ga ustaviti. Ob vse večji izčrpanosti in nezaupanju postaja jasno, da lahko že en napačen korak pomeni konec sanj o finalu.