Survivor: Avstralija - Sezona 10 - 22. oddaja

Survivor: Avstralija S10 63671062 2024 Sezona: Sezona 10 VS

Pot do finala postaja vse bolj naporna, saj lakota in izčrpanost terjata svoj davek, prostora za napake pa skoraj ni več. Ko se tekmovalci pomerijo za ključno imuniteto, se za kulisami že oblikuje načrt za novo izdajo. Zvestoba zaveznikom je na veliki preizkušnji. Bo prevladalo prijateljstvo ali želja po zmagi?