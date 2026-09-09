Survivor: Hrvaška - Sezona 5 - 30. oddaja

10. oddaja

V taboru narašča napetost, potem ko Ivan opazi, da je njegova odeja zamenjana z manjšo, kar sproži razpravo o manjkajočih in poškodovanih zalogah. Medtem se zeleni soočajo s sporom, ko Dunja prizna, da je porabila vso sol, ki jim je ostala. Kasneje tekmovalci tekmujejo v prehranskem izzivu z dvoboji ena na ena za nagrade, kot so lubenica, sir, jajca in arašidi.