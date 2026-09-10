Survivor: Hrvaška - Sezona 5 - 32. oddaja

Survivor: Hrvaška , Survivor Croatia
Napetosti med plemenoma naraščajo, saj rumeni pripravljajo veliko presenečenje za zelene. Tekmovalci se borijo za osebno imuniteto v izzivu, ki zahteva osredotočenost na ravnotežje in koncentracijo. Eden najtežjih fizičnih poligonov sezone vse potisne do skrajnih meja.Prikaži več
Sezona 5Survivor: Hrvaška s 5. sezono prinaša najzahtevnejšo dominikansko preizkušnjo doslej. Tekmovalci se v dveh plemenih spopadajo z lakoto, vročino, neizprosnimi poligoni in psihološkimi pritiski. Napeti dvoboji, presenetljivi preobrati in barvite osebnosti ustvarijo sezono, v kateri taktika, vzdržljivost in pogum odločajo, kdo bo obstal do konca.Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška
1:46:33
36. oddaja
Veliki finale Survivor Hrvaška prinaša končni obračun med štirimi finalisti, ki se morajo soočiti z najtežjimi poligoni sezone. Tekmovalci zbirajo točke skozi fizično zahtevne izzive in naloge natančnosti, le najboljši pa bo osvojil naziv edinega preživelega. A komu bo uspelo?
1:54:29
35. oddaja
Začnejo se napeti izzivi polfinala Survivor Hrvaške, ko se tekmovalci vrnejo v Dominikansko republiko, kjer jih čakajo nove naloge in boj za finale. Stare strategije in odnosi znova privrejo na površje, vsak njihov korak pa postane ključen.
2:15:09
34. oddaja
Po čustvenem plemenskem svetu četrtfinalisti vstopijo v novo fazo tekmovanja z zahtevnim navpičnim poligonom. Tekmovalci morajo dokazati vzdržljivost in gibčnost, da si zagotovijo mesto v polfinalu, medtem ko neuspeh pomeni, da o njihovi usodi odloča žirija.
1:39:40
33. oddaja
Tekmovalci se na zahtevnem poligonu z ovirami in zaključnim izzivom natančnosti borijo za neposredno mesto v polfinalu. V enem od plemen zmaga prinese tudi osebno imuniteto in moč odločanja o tem, kdo gre v izločitveni dvoboj.
1:58:41
32. oddaja
Napetosti med plemenoma naraščajo, saj rumeni pripravljajo veliko presenečenje za zelene. Tekmovalci se borijo za osebno imuniteto v izzivu, ki zahteva osredotočenost na ravnotežje in koncentracijo. Eden najtežjih fizičnih poligonov sezone vse potisne do skrajnih meja.
2:15:18
31. oddaja
Survivor Hrvaška vstopa v najintenzivnejšo fazo, ko se tekmovalci borijo za osebno imuniteto in nagrado. Zahteven morski poligon, ki zahteva gibčnost in natančnost, določi zmagovalce, zadnji izločitveni dvoboji pred četrtfinalom pa še povečajo pritisk.
2:02:03
30. oddaja
Tekmovalci se na zahtevnem poligonu borijo za osebno imuniteto in dragoceno nagrado, ki preizkuša njihovo natančnost in vzdržljivost. Poleg varnosti na plemenskem svetu zmagovalci pridobijo dodatno prednost, ki pa lahko še bolj zaplete njihove odnose.
2:12:08
29. oddaja
Tekmovanje vstopa v odločilno fazo, a vse večjo oviro predstavljajo poškodbe in izčrpanost. Medtem ko nekateri kljub bolečinam vztrajajo, druge odpeljejo z bojišča. Zahteven vodni poligon bo ločil najmočnejše od preostalih, nato pa sledi še preizkušnja vzdržljivosti, kjer bo vsak tekmoval povsem sam in bo odločala le neomajna volja.
2:54:31
28. oddaja
Pred tekmovalci je zadnji poligon pred združitvijo plemen in napetost doseže vrhunec. Dolga ter izjemno zahtevna preizkušnja bo od vseh zahtevala moč, natančnost in popolno zbranost. Vsak dvoboj lahko odloči usodo tekmovalcev, le najboljši pa si bodo priborili osebno imuniteto in dragoceno prednost v nadaljevanju tekmovanja.
1:51:24
27. oddaja
Člani rumenega in zelenega plemena se soočijo z enim najbolj razburljivih dni sezone, kjer vsaka zmaga šteje dvojno. Tekmovalci se na vodnem poligonu borijo za osebno imuniteto in dodatno strateško prednost pred združitvijo.
1:36:57
26. oddaja
Rumeni siti in motivirani vstopajo v nov izziv za boj za dragoceno nagrado. Zeleni pa se borijo ne le za nagrado, temveč tudi za imuniteto, ki enemu tekmovalcu zagotavlja neposreden vstop v združitev. Kako se bo izšlo?
1:23:00
25. oddaja
Po odhodu dveh tekmovalcev in po plemenskem svetu, kjer se je kar iskrilo od razburjenja, so odnosi v plemenih še bolj napeti. Tekmovalci se soočijo s fizično zahtevnim izzivom za nagrado. Izziv je poln dinamičnih ovir, ki preizkušajo njihovo moč, gibčnost in vzdržljivost.
1:24:58
24. oddaja
Napetosti še naraščajo, saj bosta tokrat izpadla kar dva tekmovalca, kar drastično spremeni odnose in strategije med njimi. Tekmovalce čaka zahteven izziv za imuniteto, ki preizkuša njihovo moč, natančnost in vzdržljivost, poraz pa prinese dvojno grožnjo izločitve.
1:21:00
23. oddaja
Ko se Survivor Hrvaška približuje novi fazi tekmovanja, pritiski v obeh plemenih naraščajo. Pred njimi so novi izzivi, poraz v tej epizodi pa ne pomeni več le obiska plemenskega sveta, temveč prinaša resne posledice za celotno pleme.
1:23:02
22. oddaja
Survivor Hrvaška vstopa v novo fazo, kjer ni več prostora za sprostitev, niti za napake. Zeleni želijo ohraniti zagon po pomembni zmagi, rumeni pa iščejo pot nazaj do svoje forme. Vsi so postavljeni pod težo bremen. Kdo se bo s tem soočil najbolje?
1:40:15
21. oddaja
Po enem najbolj dramatičnih izločitvenih dvobojev doslej, v katerem je nekdo zapustil igro Survivor Hrvaške, se zeleni trudijo znova zbrati in najti novo smer. Dunjina vrnitev ponuja možnost za svež začetek, a napetosti kljub temu ostajajo.
1:49:45
20. oddaja
Stefan se znajde v ranljivem položaju v zelenem plemenu, kar poglablja napetosti in odpira vrata novim strategijam. Medtem se plemeni pomerita v novem zahtevnem izzivu za imuniteto, ki zahteva spomin, koncentracijo in natančnost.
1:29:14
19. oddaja
Rumenim nov dan prinaša samozavest po nizu zmag, medtem ko zeleni iščejo izhod iz krize. Dinamičen izziv ob reki Chavon bo preizkusil njihovo hitrost, moč in prilagodljivost, še en poraz pa bi lahko znova prinesel težke nominacije.
1:23:27
18. oddaja
Tekmovalci se pomerijo v zahtevnem izzivu za hrano, v katerega se podajo v parih. Nato pa po izzivu sledi šokanten preobrat, ki poruši odnose v plemenih. Namesto boja za osebno imuniteto so zdaj ranljivi vsi, kar poveča napetost v obeh taborih.
1:32:19
17. oddaja
Po dramatičnem povratku zelenih postane jasno, da ni varna nobena prednost več. Pred tekmovalci je zahtevna preizkušnja, saj jih čaka fizično izčrpavajoč izziv, kjer bodo o izidu odločali moč, vzdržljivost in odločitve pod pritiskom.
1:56:46
16. oddaja
Rivalstvo med rumenimi in zelenimi se stopnjuje, ko se tekmovalci borijo za plemensko imuniteto in pravico do odločanja, kdo bo šel v izločitveni dvoboj. Kljub številčni prednosti zelenih pleme rumenih postaja vse bolj samozavestno.
1:46:19
15. oddaja
Po čustvenem večeru, ko so rumeni brali pisma svojih najbližjih, tekmovalce čaka nov velik preizkus vzdržljivosti, osredotočenosti in timskega dela. Medtem ko rumeni skušajo svoja čustva spremeniti v moč, zeleni vstopajo v izziv obremenjeni z notranjimi konflikti.
1:49:16
14. oddaja
Napetosti se stopnjujejo, ko se Nemanja med izzivom odkrito sporeče z rumenimi, saj jih obtoži izzivanja nasprotnikov in namernega zgrešenega metanja žog. Hkrati pritisk okoli Stefana in boja za osebno imuniteto krepi občutek, da Survivor Hrvaške vstopa v najintenzivnejšo fazo.
1:40:41
13. oddaja
V nenavadnem in nepredvidljivem večeru se pravila igre popolnoma spremenijo. Po dramatičnih nominacijah, ki ogrozijo štiri tekmovalce, se zgodi velik preobrat. Pojavi se možnost rešitve enega igralca, kar prinese ogromen pritisk in težke odločitve.
1:42:07
12. oddaja
Boj za preživetje Survivor Hrvaške vstopa v vse bolj napeto fazo, saj pritisk čedalje bolj razkraja odnose v plemenih. Ian težko sprejme, da je bil izglasovan za izločitveni dvoboj, kljub temu pa odločno napove, da bo spremenil svoj pristop.
2:11:07
11. oddaja
Odnosi med tekmovalci se zaostrujejo, ko v ospredje stopijo razprave o Ianovi osebnosti. Na poligonu se plemena pomerijo v zahtevnem izzivu za imuniteto na vodni progi, zmagovalci pa med drugim prejmejo tudi tortilje in brezalkoholne pijače. Pomanjkanje hrane in udobja je očitno največji izziv.
1:42:01
10. oddaja
V taboru narašča napetost, potem ko Ivan opazi, da je njegova odeja zamenjana z manjšo, kar sproži razpravo o manjkajočih in poškodovanih zalogah. Medtem se zeleni soočajo s sporom, ko Dunja prizna, da je porabila vso sol, ki jim je ostala. Kasneje tekmovalci tekmujejo v prehranskem izzivu z dvoboji ena na ena za nagrade, kot so lubenica, sir, jajca in arašidi.
1:41:07
9. oddaja
Tekmovalce čakata dva zahtevna izziva. V prvem se borijo za luksuzne predmete v taboru, med drugim blazine, posteljo, ponjavo in svetilke. Kasneje se pomerijo za hrano v izzivu, ki zahteva zaupanje, hitrost in natančno komunikacijo. Vsekakor sta oba izziva zelo pomembna in vsak si jih želi osvojiti.
1:47:14
8. oddaja
Pred bojem za plemensko imuniteto se Stipe spopada s pritiskom skrivnega idola imunitete. Za koristen nasvet se obrne na Roka, ki je pred tem osvojil osebno imuniteto. Po pogovoru pa začne dvomiti in ugibati, ali je njegova moč bolj breme kot prednost.
1:40:04
7. oddaja
Napetosti v obeh plemenih naraščajo, saj je postalo jasno, da bo morala igra vključiti tudi pomembnost strategije, zato se njihovi pogovori sučejo predvsem okoli te teme. Ko se odnosi med njimi razvijajo, tekmovalci počasi začnejo razkrivati svoja mnenja in načrte za naslednjo fazo igre.
1:34:41
6. oddaja
Nov izziv na reki Chavon prinese nepričakovane preobrate in novo dinamiko med plemeni. Pri rumenih je v ospredju novi tekmovalec Ivan, ki ostalim pred igro predlaga strategijo, ekipa pa sprejme njegov predlog. V rumenem taboru raste optimizem, kjer toplo sprejmejo tudi novo članico Vaneso.
1:46:34
5. oddaja
Tekmovalce čaka izjemno dolg in naporen dan, poln napetosti in presenečenj. Rumeni in zeleni se najprej pomerijo za hrano, zmagovalci pa dobijo fižol in paradižnikovo omako. Medtem ko rumeni skušajo ohraniti visok nivo morale, pritisk med nekaterimi tekmovalci narašča.
2:03:11
4. oddaja
Nov dan v Survivor Hrvaške je še posebej naporen za Ronalda, ki se spopada z velikim domotožjem in ločitvijo od hčerke. Preplavljen s čustvi znova zajoka, člani njegovega plemena pa mu stojijo ob strani. Kljub moralni podpori resno razmišlja, da bi prosil za nominacijo v izločitveni dvoboj.
1:58:21
3. oddaja
Dan prvih nominacij prinaša napetost, še posebej v eni od ekip. Pred odhodom na plemenski svet se morajo tekmovalci pomeriti za plemensko imuniteto. To je pomemben izziv, ki bo zmagovalno ekipo zaščitil pred izločanjem. A vložki so večji od varnosti, saj se že kažejo razpoke v odnosih med člani.
1:44:27
2. oddaja
Plemeni zelenih in rumenih še naprej težko shajajo z osnovnimi pogoji za preživetje. Čeprav imajo ogenj in orodje, rumeni tabor še vedno ni dokončan, medtem ko zelenim še vedno manjka najosnovnejši vir – ogenj. Izčrpanost narašča, želja po pravem spancu pa je iz dneva v dan večja.
2:05:22
1. oddaja
Tekmovalci pete sezone Survivor Hrvaške polni zagona in vztrajnosti vstopijo v najbolj zahtevno, najtežjo in najmanj prizanesljivo različico formata doslej. Karibski pogoji jih bodo potisnili do njihovih fizičnih in psihičnih meja, na koncu pa bo naziv edinega preživelega osvojil le eden od njih.