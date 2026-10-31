Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

SVET

2026 Št. epizod: 43

SVET na Kanalu A so prva večerna poročila slovenskih televizij. Novice dneva so prikazane na raziskovalen, svojevrsten, izrazito neposreden in vsebinsko pester način. Podane so najaktualnejše, doma in na tujem, nadgrajene s številnimi javljanji v živo in v zaznamkih, na voljo so tudi novice iz sveta športa, vremena. Oddaja prikazuje tudi pristne slovenske šege ter navade, koristne nasvete iz različnih krajev Slovenije. Opozarja še na humanitarne akcije za ljudi, ki potrebujejo pomoč, naš vsakdan pa pristno slika ob koncih oddaje z gledalci, ki lahko pošiljajo svoje zanimive utrinke.

Prikaži več
Informativno
Nadaljuj
Predvajaj S2026/E217
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • 2026

28:34
SVET - 2026 - Petek, 30. 10. 2026

Petek, 30. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 29 dni
Nadgradi paket za ogled
35:43
SVET - 2026 - Petek, 30. 10. 2026

Petek, 30. 10. 2026

SVET
Nadgradi paket za ogled
30:16
SVET - 2026 - Četrtek, 29. 10. 2026

Četrtek, 29. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 28 dni
Nadgradi paket za ogled
39:13
SVET - 2026 - Četrtek, 29. 10. 2026

Četrtek, 29. 10. 2026

SVET
Dostopno še 28 dni
Nadgradi paket za ogled
28:25
SVET - 2026 - Sreda, 28. 10. 2026

Sreda, 28. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 27 dni
Nadgradi paket za ogled
36:01
SVET - 2026 - Sreda, 28. 10. 2026

Sreda, 28. 10. 2026

SVET
Dostopno še 27 dni
Nadgradi paket za ogled
28:09
SVET - 2026 - Torek, 27. 10. 2026

Torek, 27. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 26 dni
Nadgradi paket za ogled
36:38
SVET - 2026 - Torek, 27. 10. 2026

Torek, 27. 10. 2026

SVET
Dostopno še 26 dni
Nadgradi paket za ogled
27:00
SVET - 2026 - Ponedeljek, 26. 10. 2026

Ponedeljek, 26. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 25 dni
Nadgradi paket za ogled
35:54
SVET - 2026 - Ponedeljek, 26. 10. 2026

Ponedeljek, 26. 10. 2026

SVET
Dostopno še 25 dni
Nadgradi paket za ogled
28:40
SVET - 2026 - Petek, 23. 10. 2026

Petek, 23. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 21 dni
Nadgradi paket za ogled
36:06
SVET - 2026 - Petek, 23. 10. 2026

Petek, 23. 10. 2026

SVET
Dostopno še 24 dni
Nadgradi paket za ogled
29:36
SVET - 2026 - Četrtek, 22. 10. 2026

Četrtek, 22. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 21 dni
Nadgradi paket za ogled
36:09
SVET - 2026 - Četrtek, 22. 10. 2026

Četrtek, 22. 10. 2026

SVET
Dostopno še 21 dni
Nadgradi paket za ogled
27:55
SVET - 2026 - Četrtek, 22. 10. 2026

Četrtek, 22. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 20 dni
Nadgradi paket za ogled
35:20
SVET - 2026 - Sreda, 21. 10. 2026

Sreda, 21. 10. 2026

SVET
Dostopno še 20 dni
Nadgradi paket za ogled
29:42
SVET - 2026 - Sreda, 21. 10. 2026

Sreda, 21. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 19 dni
Nadgradi paket za ogled
36:14
SVET - 2026 - Torek, 20. 10. 2026

Torek, 20. 10. 2026

Dostopno še 19 dni
Nadgradi paket za ogled
29:14
SVET - 2026 - Ponedeljek, 19. 10. 2026

Ponedeljek, 19. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 18 dni
Nadgradi paket za ogled
36:03
SVET - 2026 - Ponedeljek, 19. 10. 2026

Ponedeljek, 19. 10. 2026

SVET
Dostopno še 18 dni
Nadgradi paket za ogled
27:41
SVET - 2026 - Petek, 16. 10. 2026

Petek, 16. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 15 dni
Nadgradi paket za ogled
36:05
SVET - 2026 - Petek, 16. 10. 2026

Petek, 16. 10. 2026

SVET
Dostopno še 17 dni
Nadgradi paket za ogled
27:38
SVET - 2026 - Četrtek, 15. 10. 2026

Četrtek, 15. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 14 dni
Nadgradi paket za ogled
36:05
SVET - 2026 - Četrtek, 15. 10. 2026

Četrtek, 15. 10. 2026

SVET
Dostopno še 14 dni
Nadgradi paket za ogled
15:41
SVET - 2026 - Četrtek, 15. 10. 2026

Četrtek, 15. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 13 dni
Nadgradi paket za ogled
20:33
SVET - 2026 - Sreda, 14. 10. 2026

Sreda, 14. 10. 2026

Dostopno še 13 dni
Nadgradi paket za ogled
25:44
SVET - 2026 - Sreda, 14. 10. 2026

Sreda, 14. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 12 dni
Nadgradi paket za ogled
35:13
SVET - 2026 - Torek, 13. 10. 2026

Torek, 13. 10. 2026

SVET
Dostopno še 12 dni
Nadgradi paket za ogled
28:27
SVET - 2026 - Ponedeljek, 12. 10. 2026

Ponedeljek, 12. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 11 dni
Nadgradi paket za ogled
35:49
SVET - 2026 - Ponedeljek, 12. 10. 2026

Ponedeljek, 12. 10. 2026

SVET
Dostopno še 11 dni
Nadgradi paket za ogled
28:00
SVET - 2026 - Petek, 9. 10. 2026

Petek, 9. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 8 dni
Nadgradi paket za ogled
36:03
SVET - 2026 - Petek, 9. 10. 2026

Petek, 9. 10. 2026

SVET
Dostopno še 10 dni
Nadgradi paket za ogled
28:06
SVET - 2026 - Četrtek, 8. 10. 2026

Četrtek, 8. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 7 dni
Nadgradi paket za ogled
35:57
SVET - 2026 - Četrtek, 8. 10. 2026

Četrtek, 8. 10. 2026

SVET
Dostopno še 7 dni
Nadgradi paket za ogled
27:32
SVET - 2026 - Sreda, 7. 10. 2026

Sreda, 7. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 6 dni
Nadgradi paket za ogled
35:49
SVET - 2026 - Sreda, 7. 10. 2026

Sreda, 7. 10. 2026

SVET
Dostopno še 6 dni
Nadgradi paket za ogled
27:30
SVET - 2026 - Torek, 6. 10. 2026

Torek, 6. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 5 dni
Nadgradi paket za ogled
36:34
SVET - 2026 - Torek, 6. 10. 2026

Torek, 6. 10. 2026

SVET
Dostopno še 5 dni
Nadgradi paket za ogled
28:40
SVET - 2026 - Ponedeljek, 5. 10. 2026

Ponedeljek, 5. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 3 dni
Nadgradi paket za ogled
35:47
SVET - 2026 - Ponedeljek, 5. 10. 2026

Ponedeljek, 5. 10. 2026

SVET
Dostopno še 4 dni
Nadgradi paket za ogled
27:19
SVET - 2026 - Petek, 2. 10. 2026

Petek, 2. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno le še danes
Nadgradi paket za ogled
35:54
SVET - 2026 - Petek, 2. 10. 2026

Petek, 2. 10. 2026

SVET
Dostopno še 3 dni
Nadgradi paket za ogled

Podobne vsebine

24UR
24UR ZVEČER
Nasmeh zdravju
24UR POPOLDNE
Vse najboljše novice
Gostilna išče šefa
VIZITA
24UR INŠPEKTOR
Fino o financah
Dan najlepših sanj
Pozor, snemamo
Sanjski moški
Kmetija
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Mojstri koktejlov
Oglas
SVET: pregled dneva
S2026/E217
Prikaži več

  • 2026