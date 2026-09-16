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SVET

2026 Epizoda 185

Oddaja Svet je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka ob 17.55 in obravnava aktualne dogodke doma in po svetu, z vseh področij življenja. Pogosto prisluhnejo težavam gledalcev in jim poskušajo priskočiti na pomoč, predvsem pa vztrajno zahtevajo odgovore. Novice dneva so prikazane na raziskovalen, svojevrsten, neposreden in vsebinsko pester način. Voditelja: Nuša Lesar, Adi Omerović

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  • 2026

36:31
SVET - 2026 - Sreda, 16. 9. 2026

Sreda, 16. 9. 2026

Oddaja Svet je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka ob 17.55 in obravnava aktualne dogodke doma in po svetu, z vseh področij življenja. Pogosto prisluhnejo težavam gledalcev in jim poskušajo priskočiti na pomoč, predvsem pa vztrajno zahtevajo odgovore. Novice dneva so prikazane na raziskovalen, svojevrsten, neposreden in vsebinsko pester način. Voditelja: Nuša Lesar, Adi Omerović
26:34
SVET - 2026 - Torek, 15. 9. 2026

Torek, 15. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 29 dni
36:11
SVET - 2026 - Torek, 15. 9. 2026

Torek, 15. 9. 2026

SVET
Dostopno še 29 dni
26:26
SVET - 2026 - Ponedeljek, 14. 9. 2026

Ponedeljek, 14. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 28 dni
37:34
SVET - 2026 - Ponedeljek, 14. 9. 2026

Ponedeljek, 14. 9. 2026

SVET
Dostopno še 28 dni
23:38
SVET - 2026 - Petek, 11. 9. 2026

Petek, 11. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 25 dni
23:50
SVET - 2026 - Petek, 11. 9. 2026

Petek, 11. 9. 2026

SVET
Dostopno še 27 dni
25:33
SVET - 2026 - Petek, 11. 9. 2026

Petek, 11. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 24 dni
35:34
SVET - 2026 - Četrtek, 10. 9. 2026

Četrtek, 10. 9. 2026

SVET
Dostopno še 24 dni
18:55
SVET - 2026 - Četrtek, 10. 9. 2026

Četrtek, 10. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 23 dni
25:04
SVET - 2026 - Sreda, 9. 9. 2026

Sreda, 9. 9. 2026

SVET
Dostopno še 23 dni
26:46
SVET - 2026 - Sreda, 9. 9. 2026

Sreda, 9. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 22 dni
34:58
SVET - 2026 - Torek, 8. 9. 2026

Torek, 8. 9. 2026

SVET
Dostopno še 22 dni
26:42
SVET - 2026 - Ponedeljek, 7. 9. 2026

Ponedeljek, 7. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 21 dni
34:05
SVET - 2026 - Ponedeljek, 7. 9. 2026

Ponedeljek, 7. 9. 2026

SVET
Dostopno še 21 dni
27:37
SVET - 2026 - Petek, 4. 9. 2026

Petek, 4. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 18 dni
35:41
SVET - 2026 - Petek, 4. 9. 2026

Petek, 4. 9. 2026

SVET
Dostopno še 20 dni
26:57
SVET - 2026 - Četrtek, 3. 9. 2026

Četrtek, 3. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 17 dni
35:34
SVET - 2026 - Četrtek, 3. 9. 2026

Četrtek, 3. 9. 2026

SVET
Dostopno še 17 dni
27:15
SVET - 2026 - Sreda, 2. 9. 2026

Sreda, 2. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 16 dni
36:16
SVET - 2026 - Sreda, 2. 9. 2026

Sreda, 2. 9. 2026

SVET
Dostopno še 16 dni
27:30
SVET - 2026 - Torek, 1. 9. 2026

Torek, 1. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 15 dni
36:06
SVET - 2026 - Torek, 1. 9. 2026

Torek, 1. 9. 2026

SVET
Dostopno še 15 dni
29:47
SVET - 2026 - Ponedeljek, 31. 8. 2026

Ponedeljek, 31. 8. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 14 dni
37:33
SVET - 2026 - Ponedeljek, 31. 8. 2026

Ponedeljek, 31. 8. 2026

SVET
Dostopno še 14 dni
27:38
SVET - 2026 - Petek, 28. 8. 2026

Petek, 28. 8. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 11 dni
36:59
SVET - 2026 - Petek, 28. 8. 2026

Petek, 28. 8. 2026

SVET
Dostopno še 13 dni
28:13
SVET - 2026 - Četrtek, 27. 8. 2026

Četrtek, 27. 8. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 10 dni
36:55
SVET - 2026 - Četrtek, 27. 8. 2026

Četrtek, 27. 8. 2026

SVET
Dostopno še 10 dni
26:38
SVET - 2026 - Sreda, 26. 8. 2026

Sreda, 26. 8. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 9 dni
36:33
SVET - 2026 - Sreda, 26. 8. 2026

Sreda, 26. 8. 2026

SVET
Dostopno še 9 dni
28:39
SVET - 2026 - Torek, 25. 8. 2026

Torek, 25. 8. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 8 dni
37:26
SVET - 2026 - Torek, 25. 8. 2026

Torek, 25. 8. 2026

SVET
Dostopno še 8 dni
28:22
SVET - 2026 - Ponedeljek, 24. 8. 2026

Ponedeljek, 24. 8. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 7 dni
37:38
SVET - 2026 - Ponedeljek, 24. 8. 2026

Ponedeljek, 24. 8. 2026

SVET
Dostopno še 7 dni
26:13
SVET - 2026 - Petek, 21. 8. 2026

Petek, 21. 8. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 4 dni
37:58
SVET - 2026 - Petek, 21. 8. 2026

Petek, 21. 8. 2026

SVET
Dostopno še 6 dni
27:48
SVET - 2026 - Četrtek, 20. 8. 2026

Četrtek, 20. 8. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 3 dni
38:20
SVET - 2026 - Četrtek, 20. 8. 2026

Četrtek, 20. 8. 2026

SVET
Dostopno še 3 dni
26:40
SVET - 2026 - Sreda, 19. 8. 2026

Sreda, 19. 8. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 2 dni
37:32
SVET - 2026 - Sreda, 19. 8. 2026

Sreda, 19. 8. 2026

SVET
Dostopno še 2 dni
26:52
SVET - 2026 - Torek, 18. 8. 2026

Torek, 18. 8. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še en dan
36:45
SVET - 2026 - Torek, 18. 8. 2026

Torek, 18. 8. 2026

SVET
Dostopno še en dan
28:02
SVET - 2026 - Ponedeljek, 17. 8. 2026

Ponedeljek, 17. 8. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno le še danes
39:26
SVET - 2026 - Ponedeljek, 17. 8. 2026

Ponedeljek, 17. 8. 2026

SVET
Dostopno le še danes

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