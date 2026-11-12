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SVET

2026 Epizoda 226

Oddaja Svet je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka ob 17.55 in obravnava aktualne dogodke doma in po svetu, z vseh področij življenja. Pogosto prisluhnejo težavam gledalcev in jim poskušajo priskočiti na pomoč, predvsem pa vztrajno zahtevajo odgovore. Novice dneva so prikazane na raziskovalen, svojevrsten, neposreden in vsebinsko pester način. Voditelja: Nuša Lesar, Adi Omerović

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  • 2026

35:25
SVET - 2026 - Četrtek, 12. 11. 2026

Četrtek, 12. 11. 2026

Oddaja Svet je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka ob 17.55 in obravnava aktualne dogodke doma in po svetu, z vseh področij življenja. Pogosto prisluhnejo težavam gledalcev in jim poskušajo priskočiti na pomoč, predvsem pa vztrajno zahtevajo odgovore. Novice dneva so prikazane na raziskovalen, svojevrsten, neposreden in vsebinsko pester način. Voditelja: Nuša Lesar, Adi Omerović
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26:21
SVET - 2026 - Sreda, 11. 11. 2026

Sreda, 11. 11. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 29 dni
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36:59
SVET - 2026 - Sreda, 11. 11. 2026

Sreda, 11. 11. 2026

SVET
Dostopno še 29 dni
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26:43
SVET - 2026 - Torek, 10. 11. 2026

Torek, 10. 11. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 28 dni
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35:41
SVET - 2026 - Torek, 10. 11. 2026

Torek, 10. 11. 2026

SVET
Dostopno še 28 dni
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26:18
SVET - 2026 - Ponedeljek, 9. 11. 2026

Ponedeljek, 9. 11. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 27 dni
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35:59
SVET - 2026 - Ponedeljek, 9. 11. 2026

Ponedeljek, 9. 11. 2026

SVET
Dostopno še 27 dni
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27:17
SVET - 2026 - Petek, 6. 11. 2026

Petek, 6. 11. 2026

Svet: pregled dneva je na Kanalu A vsak delovni dan zvečer. Voditelja Nuša Lesar in Adi Omerović v informativni oddaji gledalce popeljeta skozi najbolj odmevne dogodke in v pregledu ponudita ključne informacije o dogajanju doma in po svetu. Na enem mestu najdete strnjeno obliko informativnih poročil, s katerimi ste na tekočem z dogodki dneva.
Dostopno še 24 dni
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35:47
SVET - 2026 - Petek, 6. 11. 2026

Petek, 6. 11. 2026

SVET
Dostopno še 26 dni
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26:45
SVET - 2026 - Četrtek, 5. 11. 2026

Četrtek, 5. 11. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 23 dni
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35:46
SVET - 2026 - Četrtek, 5. 11. 2026

Četrtek, 5. 11. 2026

SVET
Dostopno še 23 dni
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28:20
SVET - 2026 - Četrtek, 5. 11. 2026

Četrtek, 5. 11. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 22 dni
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35:49
SVET - 2026 - Sreda, 4. 11. 2026

Sreda, 4. 11. 2026

SVET
Dostopno še 22 dni
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26:55
SVET - 2026 - Sreda, 4. 11. 2026

Sreda, 4. 11. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 21 dni
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35:21
SVET - 2026 - Torek, 3. 11. 2026

Torek, 3. 11. 2026

SVET
Dostopno še 21 dni
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28:07
SVET - 2026 - Ponedeljek, 2. 11. 2026

Ponedeljek, 2. 11. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 20 dni
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36:47
SVET - 2026 - Ponedeljek, 2. 11. 2026

Ponedeljek, 2. 11. 2026

SVET
Dostopno še 20 dni
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28:34
SVET - 2026 - Petek, 30. 10. 2026

Petek, 30. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 17 dni
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35:43
SVET - 2026 - Petek, 30. 10. 2026

Petek, 30. 10. 2026

SVET
Dostopno še 19 dni
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30:16
SVET - 2026 - Četrtek, 29. 10. 2026

Četrtek, 29. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 16 dni
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39:13
SVET - 2026 - Četrtek, 29. 10. 2026

Četrtek, 29. 10. 2026

SVET
Dostopno še 16 dni
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28:25
SVET - 2026 - Sreda, 28. 10. 2026

Sreda, 28. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 15 dni
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36:01
SVET - 2026 - Sreda, 28. 10. 2026

Sreda, 28. 10. 2026

SVET
Dostopno še 15 dni
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28:09
SVET - 2026 - Torek, 27. 10. 2026

Torek, 27. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 14 dni
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36:38
SVET - 2026 - Torek, 27. 10. 2026

Torek, 27. 10. 2026

SVET
Dostopno še 14 dni
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27:00
SVET - 2026 - Ponedeljek, 26. 10. 2026

Ponedeljek, 26. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 13 dni
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35:54
SVET - 2026 - Ponedeljek, 26. 10. 2026

Ponedeljek, 26. 10. 2026

SVET
Dostopno še 13 dni
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28:40
SVET - 2026 - Petek, 23. 10. 2026

Petek, 23. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 10 dni
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36:06
SVET - 2026 - Petek, 23. 10. 2026

Petek, 23. 10. 2026

SVET
Dostopno še 12 dni
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29:36
SVET - 2026 - Četrtek, 22. 10. 2026

Četrtek, 22. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 9 dni
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36:09
SVET - 2026 - Četrtek, 22. 10. 2026

Četrtek, 22. 10. 2026

SVET
Dostopno še 9 dni
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27:55
SVET - 2026 - Četrtek, 22. 10. 2026

Četrtek, 22. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 8 dni
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35:20
SVET - 2026 - Sreda, 21. 10. 2026

Sreda, 21. 10. 2026

SVET
Dostopno še 8 dni
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29:42
SVET - 2026 - Sreda, 21. 10. 2026

Sreda, 21. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 7 dni
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36:14
SVET - 2026 - Torek, 20. 10. 2026

Torek, 20. 10. 2026

Dostopno še 7 dni
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29:14
SVET - 2026 - Ponedeljek, 19. 10. 2026

Ponedeljek, 19. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 6 dni
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36:03
SVET - 2026 - Ponedeljek, 19. 10. 2026

Ponedeljek, 19. 10. 2026

SVET
Dostopno še 6 dni
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27:41
SVET - 2026 - Petek, 16. 10. 2026

Petek, 16. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 3 dni
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36:05
SVET - 2026 - Petek, 16. 10. 2026

Petek, 16. 10. 2026

SVET
Dostopno še 5 dni
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27:38
SVET - 2026 - Četrtek, 15. 10. 2026

Četrtek, 15. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 2 dni
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36:05
SVET - 2026 - Četrtek, 15. 10. 2026

Četrtek, 15. 10. 2026

SVET
Dostopno še 2 dni
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15:41
SVET - 2026 - Četrtek, 15. 10. 2026

Četrtek, 15. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še en dan
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20:33
SVET - 2026 - Sreda, 14. 10. 2026

Sreda, 14. 10. 2026

Dostopno še en dan
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25:44
SVET - 2026 - Sreda, 14. 10. 2026

Sreda, 14. 10. 2026

SVET: pregled dneva
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35:13
SVET - 2026 - Torek, 13. 10. 2026

Torek, 13. 10. 2026

SVET
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