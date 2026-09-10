SVET - 2026 - Četrtek, 3. 9. 2026

SVET
Dostopno še 23 dni
SVET: pregled dnevaPrikaži več
2026SVET na Kanalu A so prva večerna poročila slovenskih televizij. Novice dneva so prikazane na raziskovalen, svojevrsten, izrazito neposreden in vsebinsko pester način. Podane so najaktualnejše, doma in na tujem, nadgrajene s številnimi javljanji v živo in v zaznamkih, na voljo so tudi novice iz sveta športa, vremena. Oddaja prikazuje tudi pristne slovenske šege ter navade, koristne nasvete iz različnih krajev Slovenije. Opozarja še na humanitarne akcije za ljudi, ki potrebujejo pomoč, naš vsakdan pa pristno slika ob koncih oddaje z gledalci, ki lahko pošiljajo svoje zanimive utrinke.Žanr: InformativniDržava: Slovenija
18:55
Četrtek, 10. 9. 2026
Svet: pregled dneva je na Kanalu A vsak delovni dan zvečer. Voditelja Nuša Lesar in Adi Omerović v informativni oddaji gledalce popeljeta skozi najbolj odmevne dogodke in v pregledu ponudita ključne informacije o dogajanju doma in po svetu. Na enem mestu najdete strnjeno obliko informativnih poročil, s katerimi ste na tekočem z dogodki dneva.
Dostopno še 29 dni
25:04
Sreda, 9. 9. 2026
Oddaja Svet je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka ob 17.55 in obravnava aktualne dogodke doma in po svetu, z vseh področij življenja. Pogosto prisluhnejo težavam gledalcev in jim poskušajo priskočiti na pomoč, predvsem pa vztrajno zahtevajo odgovore. Novice dneva so prikazane na raziskovalen, svojevrsten, neposreden in vsebinsko pester način. Voditelja: Nuša Lesar, Adi Omerović