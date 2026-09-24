SVET - 2026 - Sreda, 23. 9. 2026

SVET - 2026

2026

SVET na Kanalu A so prva večerna poročila slovenskih televizij. Novice dneva so prikazane na raziskovalen, svojevrsten, izrazito neposreden in vsebinsko pester način. Podane so najaktualnejše, doma in na tujem, nadgrajene s številnimi javljanji v živo in v zaznamkih, na voljo so tudi novice iz sveta športa, vremena. Oddaja prikazuje tudi pristne slovenske šege ter navade, koristne nasvete iz različnih krajev Slovenije. Opozarja še na humanitarne akcije za ljudi, ki potrebujejo pomoč, naš vsakdan pa pristno slika ob koncih oddaje z gledalci, ki lahko pošiljajo svoje zanimive utrinke.