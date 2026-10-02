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SVET

2026 Epizoda 196

Svet: pregled dneva je na Kanalu A vsak delovni dan zvečer. Voditelja Nuša Lesar in Adi Omerović v informativni oddaji gledalce popeljeta skozi najbolj odmevne dogodke in v pregledu ponudita ključne informacije o dogajanju doma in po svetu. Na enem mestu najdete strnjeno obliko informativnih poročil, s katerimi ste na tekočem z dogodki dneva.

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Dostopno še 29 dni

  • 2026

28:15
SVET - 2026 - Četrtek, 1. 10. 2026

Četrtek, 1. 10. 2026

Svet: pregled dneva je na Kanalu A vsak delovni dan zvečer. Voditelja Nuša Lesar in Adi Omerović v informativni oddaji gledalce popeljeta skozi najbolj odmevne dogodke in v pregledu ponudita ključne informacije o dogajanju doma in po svetu. Na enem mestu najdete strnjeno obliko informativnih poročil, s katerimi ste na tekočem z dogodki dneva.
Dostopno še 29 dni
35:27
SVET - 2026 - Četrtek, 1. 10. 2026

Četrtek, 1. 10. 2026

Oddaja Svet je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka ob 17.55 in obravnava aktualne dogodke doma in po svetu, z vseh področij življenja. Pogosto prisluhnejo težavam gledalcev in jim poskušajo priskočiti na pomoč, predvsem pa vztrajno zahtevajo odgovore. Novice dneva so prikazane na raziskovalen, svojevrsten, neposreden in vsebinsko pester način. Voditelja: Nuša Lesar, Adi Omerović
Dostopno še 29 dni
27:24
SVET - 2026 - Sreda, 30. 9. 2026

Sreda, 30. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 28 dni
35:36
SVET - 2026 - Sreda, 30. 9. 2026

Sreda, 30. 9. 2026

SVET
Dostopno še 29 dni
26:27
SVET - 2026 - Torek, 29. 9. 2026

Torek, 29. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 27 dni
36:04
SVET - 2026 - Torek, 29. 9. 2026

Torek, 29. 9. 2026

SVET
Dostopno še 28 dni
26:15
SVET - 2026 - Ponedeljek, 28. 9. 2026

Ponedeljek, 28. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 26 dni
35:49
SVET - 2026 - Ponedeljek, 28. 9. 2026

Ponedeljek, 28. 9. 2026

SVET
Dostopno še 27 dni
27:16
SVET - 2026 - Petek, 25. 9. 2026

Petek, 25. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 23 dni
35:21
SVET - 2026 - Petek, 25. 9. 2026

Petek, 25. 9. 2026

SVET
Dostopno še 26 dni
27:03
SVET - 2026 - Četrtek, 24. 9. 2026

Četrtek, 24. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 22 dni
36:40
SVET - 2026 - Četrtek, 24. 9. 2026

Četrtek, 24. 9. 2026

SVET
Dostopno še 23 dni
27:21
SVET - 2026 - Sreda, 23. 9. 2026

Sreda, 23. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 21 dni
36:00
SVET - 2026 - Sreda, 23. 9. 2026

Sreda, 23. 9. 2026

SVET
Dostopno še 22 dni
26:40
SVET - 2026 - Torek, 22. 9. 2026

Torek, 22. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 20 dni
35:12
SVET - 2026 - Torek, 22. 9. 2026

Torek, 22. 9. 2026

SVET
Dostopno še 21 dni
27:25
SVET - 2026 - Ponedeljek, 21. 9. 2026

Ponedeljek, 21. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 19 dni
35:24
SVET - 2026 - Ponedeljek, 21. 9. 2026

Ponedeljek, 21. 9. 2026

SVET
Dostopno še 20 dni
27:21
SVET - 2026 - Petek, 18. 9. 2026

Petek, 18. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 16 dni
36:09
SVET - 2026 - Petek, 18. 9. 2026

Petek, 18. 9. 2026

SVET
Dostopno še 19 dni
23:14
SVET - 2026 - Četrtek, 17. 9. 2026

Četrtek, 17. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 15 dni
25:16
SVET - 2026 - Četrtek, 17. 9. 2026

Četrtek, 17. 9. 2026

SVET
Dostopno še 16 dni
27:23
SVET - 2026 - Sreda, 16. 9. 2026

Sreda, 16. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 14 dni
36:31
SVET - 2026 - Sreda, 16. 9. 2026

Sreda, 16. 9. 2026

SVET
Dostopno še 15 dni
26:34
SVET - 2026 - Torek, 15. 9. 2026

Torek, 15. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 13 dni
36:11
SVET - 2026 - Torek, 15. 9. 2026

Torek, 15. 9. 2026

SVET
Dostopno še 14 dni
26:26
SVET - 2026 - Ponedeljek, 14. 9. 2026

Ponedeljek, 14. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 12 dni
37:34
SVET - 2026 - Ponedeljek, 14. 9. 2026

Ponedeljek, 14. 9. 2026

SVET
Dostopno še 13 dni
23:38
SVET - 2026 - Petek, 11. 9. 2026

Petek, 11. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 9 dni
23:50
SVET - 2026 - Petek, 11. 9. 2026

Petek, 11. 9. 2026

SVET
Dostopno še 12 dni
25:33
SVET - 2026 - Petek, 11. 9. 2026

Petek, 11. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 8 dni
35:34
SVET - 2026 - Četrtek, 10. 9. 2026

Četrtek, 10. 9. 2026

SVET
Dostopno še 9 dni
18:55
SVET - 2026 - Četrtek, 10. 9. 2026

Četrtek, 10. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 7 dni
25:04
SVET - 2026 - Sreda, 9. 9. 2026

Sreda, 9. 9. 2026

SVET
Dostopno še 8 dni
26:46
SVET - 2026 - Sreda, 9. 9. 2026

Sreda, 9. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 6 dni
34:58
SVET - 2026 - Torek, 8. 9. 2026

Torek, 8. 9. 2026

SVET
Dostopno še 7 dni
26:42
SVET - 2026 - Ponedeljek, 7. 9. 2026

Ponedeljek, 7. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 5 dni
34:05
SVET - 2026 - Ponedeljek, 7. 9. 2026

Ponedeljek, 7. 9. 2026

SVET
Dostopno še 6 dni
27:37
SVET - 2026 - Petek, 4. 9. 2026

Petek, 4. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 2 dni
35:41
SVET - 2026 - Petek, 4. 9. 2026

Petek, 4. 9. 2026

SVET
Dostopno še 5 dni
26:57
SVET - 2026 - Četrtek, 3. 9. 2026

Četrtek, 3. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še en dan
35:34
SVET - 2026 - Četrtek, 3. 9. 2026

Četrtek, 3. 9. 2026

SVET
Dostopno še 2 dni
27:15
SVET - 2026 - Sreda, 2. 9. 2026

Sreda, 2. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno le še danes
36:16
SVET - 2026 - Sreda, 2. 9. 2026

Sreda, 2. 9. 2026

SVET
Dostopno še en dan
36:06
SVET - 2026 - Torek, 1. 9. 2026

Torek, 1. 9. 2026

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