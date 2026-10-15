Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

SVET

2026 Epizoda 0

SVET na Kanalu A so prva večerna poročila slovenskih televizij. Novice dneva so prikazane na raziskovalen, svojevrsten, izrazito neposreden in vsebinsko pester način. Podane so najaktualnejše, doma in na tujem, nadgrajene s številnimi javljanji v živo in v zaznamkih, na voljo so tudi novice iz sveta športa, vremena. Oddaja prikazuje tudi pristne slovenske šege ter navade, koristne nasvete iz različnih krajev Slovenije. Opozarja še na humanitarne akcije za ljudi, ki potrebujejo pomoč, naš vsakdan pa pristno slika ob koncih oddaje z gledalci, ki lahko pošiljajo svoje zanimive utrinke.

Prikaži več

  • 2026

15:41
SVET - 2026 - Četrtek, 15. 10. 2026

Četrtek, 15. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 29 dni
20:33
SVET - 2026 - Sreda, 14. 10. 2026

Sreda, 14. 10. 2026

25:44
SVET - 2026 - Sreda, 14. 10. 2026

Sreda, 14. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 28 dni
35:13
SVET - 2026 - Torek, 13. 10. 2026

Torek, 13. 10. 2026

SVET
Dostopno še 29 dni
28:27
SVET - 2026 - Ponedeljek, 12. 10. 2026

Ponedeljek, 12. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 27 dni
35:49
SVET - 2026 - Ponedeljek, 12. 10. 2026

Ponedeljek, 12. 10. 2026

SVET
Dostopno še 28 dni
28:00
SVET - 2026 - Petek, 9. 10. 2026

Petek, 9. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 24 dni
36:03
SVET - 2026 - Petek, 9. 10. 2026

Petek, 9. 10. 2026

SVET
Dostopno še 27 dni
28:06
SVET - 2026 - Četrtek, 8. 10. 2026

Četrtek, 8. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 23 dni
35:57
SVET - 2026 - Četrtek, 8. 10. 2026

Četrtek, 8. 10. 2026

SVET
Dostopno še 24 dni
27:32
SVET - 2026 - Sreda, 7. 10. 2026

Sreda, 7. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 22 dni
35:49
SVET - 2026 - Sreda, 7. 10. 2026

Sreda, 7. 10. 2026

SVET
Dostopno še 23 dni
27:30
SVET - 2026 - Torek, 6. 10. 2026

Torek, 6. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 21 dni
36:34
SVET - 2026 - Torek, 6. 10. 2026

Torek, 6. 10. 2026

SVET
Dostopno še 22 dni
28:40
SVET - 2026 - Ponedeljek, 5. 10. 2026

Ponedeljek, 5. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 20 dni
35:47
SVET - 2026 - Ponedeljek, 5. 10. 2026

Ponedeljek, 5. 10. 2026

SVET
Dostopno še 21 dni
27:19
SVET - 2026 - Petek, 2. 10. 2026

Petek, 2. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 17 dni
35:54
SVET - 2026 - Petek, 2. 10. 2026

Petek, 2. 10. 2026

SVET
Dostopno še 20 dni
28:15
SVET - 2026 - Četrtek, 1. 10. 2026

Četrtek, 1. 10. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 16 dni
35:27
SVET - 2026 - Četrtek, 1. 10. 2026

Četrtek, 1. 10. 2026

SVET
Dostopno še 16 dni
27:24
SVET - 2026 - Sreda, 30. 9. 2026

Sreda, 30. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 15 dni
35:36
SVET - 2026 - Sreda, 30. 9. 2026

Sreda, 30. 9. 2026

SVET
Dostopno še 16 dni
26:27
SVET - 2026 - Torek, 29. 9. 2026

Torek, 29. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 14 dni
36:04
SVET - 2026 - Torek, 29. 9. 2026

Torek, 29. 9. 2026

SVET
Dostopno še 15 dni
26:15
SVET - 2026 - Ponedeljek, 28. 9. 2026

Ponedeljek, 28. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 13 dni
35:49
SVET - 2026 - Ponedeljek, 28. 9. 2026

Ponedeljek, 28. 9. 2026

SVET
Dostopno še 14 dni
27:16
SVET - 2026 - Petek, 25. 9. 2026

Petek, 25. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 10 dni
35:21
SVET - 2026 - Petek, 25. 9. 2026

Petek, 25. 9. 2026

SVET
Dostopno še 13 dni
27:03
SVET - 2026 - Četrtek, 24. 9. 2026

Četrtek, 24. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 9 dni
36:40
SVET - 2026 - Četrtek, 24. 9. 2026

Četrtek, 24. 9. 2026

SVET
Dostopno še 10 dni
27:21
SVET - 2026 - Sreda, 23. 9. 2026

Sreda, 23. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 8 dni
36:00
SVET - 2026 - Sreda, 23. 9. 2026

Sreda, 23. 9. 2026

SVET
Dostopno še 9 dni
26:40
SVET - 2026 - Torek, 22. 9. 2026

Torek, 22. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 7 dni
35:12
SVET - 2026 - Torek, 22. 9. 2026

Torek, 22. 9. 2026

SVET
Dostopno še 8 dni
27:25
SVET - 2026 - Ponedeljek, 21. 9. 2026

Ponedeljek, 21. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 6 dni
35:24
SVET - 2026 - Ponedeljek, 21. 9. 2026

Ponedeljek, 21. 9. 2026

SVET
Dostopno še 7 dni
27:21
SVET - 2026 - Petek, 18. 9. 2026

Petek, 18. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 3 dni
36:09
SVET - 2026 - Petek, 18. 9. 2026

Petek, 18. 9. 2026

SVET
Dostopno še 6 dni
23:14
SVET - 2026 - Četrtek, 17. 9. 2026

Četrtek, 17. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še 2 dni
25:16
SVET - 2026 - Četrtek, 17. 9. 2026

Četrtek, 17. 9. 2026

SVET
Dostopno še 3 dni
27:23
SVET - 2026 - Sreda, 16. 9. 2026

Sreda, 16. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno še en dan
36:31
SVET - 2026 - Sreda, 16. 9. 2026

Sreda, 16. 9. 2026

SVET
Dostopno še 2 dni
26:34
SVET - 2026 - Torek, 15. 9. 2026

Torek, 15. 9. 2026

SVET: pregled dneva
Dostopno le še danes
36:11
SVET - 2026 - Torek, 15. 9. 2026

Torek, 15. 9. 2026

SVET
Dostopno še en dan
37:34
SVET - 2026 - Ponedeljek, 14. 9. 2026

Ponedeljek, 14. 9. 2026

SVET
Dostopno le še danes

Podobne vsebine

24UR POPOLDNE
24UR
24UR ZVEČER
DEJSTVA
DEJSTVA
Vse najboljše novice
Na lovu
Dan najlepših sanj
Gostilna išče šefa
24UR FOKUS
Pozor, snemamo
24UR FOKUS
Nasmeh zdravju
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
VIZITA