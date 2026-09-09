Frank Farmer je bivši tajni agent, ki zaradi svoje profesionalnosti in predanosti delu postane najbolj iskani telesni stražar. Še vedno ga preganja misel na preteklost, ko mu ni uspelo preprečiti atentata na predsednika Reagana. Rachel Marron je super zvezda, ki jo obseden oboževalec s svojimi grozilnimi sporočili spravlja v obup. Njen menedžer zato najame Franka, ki tako sprejme vlogo Rachelinega varnostnika. Med Frankom in njegovo klientko na začetku vlada nezaupanje, sčasoma pa se nepričakovano zaljubita. Vendar se mora za svojo novo ljubezen Frank pošteno potruditi, saj ji nekdo čedalje bolj očitno streže po življenju.

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