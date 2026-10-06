2024 Št. epizod: 2

Italijanska pustolovščina se nadaljuje z dirko proti vrhu Vezuva, toda do cilja bosta prišla le dva avtomobila. Blair nato italijanske superšportnike zamenja za precej dostopnejša tekmeca ter sooči Hondo Civic Type R in Toyoto GR Corollo. Za dodatno akcijo poskrbi Stig, ki znane goste uči, kako iz športnega avtomobila na dirkališču iztisniti čim hitrejši krog.

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