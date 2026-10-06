Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 3. oddaja

Top Gear: Avstralija - Sezona 5

2024

Pot skozi Kolumbijo postaja vse zahtevnejša, saj se Dodge Dart, Renault 4 GTL in Jeep CJ6 vsak po svoje borijo s kilometri in nepredvidljivimi cestami. Trojica mora kljub težavam do cilja pripeljati dragocen tovor kavnih zrn. Po vrnitvi v Sydney avtomobile zamenjajo za premično kavarno in se preizkusijo še v strežbi kave voznikom.