Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 5. oddaja

Sezona 5 Epizoda 5

Beau, Blair in Jonathan se odpravijo na pravo avstralsko kampiranje, vendar z omejenim proračunom. Vsak mora poiskati najboljšo kombinacijo avtomobila in počitniške prikolice ter z njo premagati vrsto zahtevnih terenskih izzivov. Medtem nekdanji prvak UFC Alexander Volkanovski sede v športni avtomobil in se poda na lov za čim hitrejšim krogom.

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