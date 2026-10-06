Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 5. oddaja

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Top Gear: Avstralija , Top Gear Australia

Sezona 5 Epizoda 5

Beau, Blair in Jonathan se odpravijo na pravo avstralsko kampiranje, vendar z omejenim proračunom. Vsak mora poiskati najboljšo kombinacijo avtomobila in počitniške prikolice ter z njo premagati vrsto zahtevnih terenskih izzivov. Medtem nekdanji prvak UFC Alexander Volkanovski sede v športni avtomobil in se poda na lov za čim hitrejšim krogom.

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  • Sezona 5

32:18
Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 1. oddaja

1. oddaja

Top Gear: Avstralija v svet jeklenih konjičkov prinaša avstralski pridih. Voditelji Blair Joscelyne, Beau Ryan in Jonathan LaPaglia se odpravijo v Italijo, da bi ugotovili, zakaj ta velja za domovino superšportnikov. Po slikovitih cestah Toskane poženejo tri italijanske lepotce: Maserati MC20 Cielo, Ferrari 296 GTS in kar 11 milijonov dolarjev vredni Pagani Codalunga. Nato se podajo v kaotičen rimski promet, kjer avtomobile čaka nov izziv.
33:51
Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 2. oddaja

2. oddaja

Italijanska pustolovščina se nadaljuje z dirko proti vrhu Vezuva, toda do cilja bosta prišla le dva avtomobila. Blair nato italijanske superšportnike zamenja za precej dostopnejša tekmeca ter sooči Hondo Civic Type R in Toyoto GR Corollo. Za dodatno akcijo poskrbi Stig, ki znane goste uči, kako iz športnega avtomobila na dirkališču iztisniti čim hitrejši krog.
30:34
Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 3. oddaja

3. oddaja

Beau, Blair in Jonathan združijo dve veliki avstralski strasti, avtomobile in kavo, ter se odpravijo v kolumbijski kavni trikotnik po najboljša kavna zrna. Na pot sedejo v tri klasike: Dodge Dart, Renault 4 GTL in Jeep CJ6. Med vožnjo jih čakajo srečanja z lokalno policijo, nenavadna prenočišča in pisana parada, njihovi avtomobili pa hitro pokažejo svoja leta.
29:13
Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 4. oddaja

4. oddaja

Pot skozi Kolumbijo postaja vse zahtevnejša, saj se Dodge Dart, Renault 4 GTL in Jeep CJ6 vsak po svoje borijo s kilometri in nepredvidljivimi cestami. Trojica mora kljub težavam do cilja pripeljati dragocen tovor kavnih zrn. Po vrnitvi v Sydney avtomobile zamenjajo za premično kavarno in se preizkusijo še v strežbi kave voznikom.
39:39
Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 5. oddaja

5. oddaja

Beau, Blair in Jonathan se odpravijo na pravo avstralsko kampiranje, vendar z omejenim proračunom. Vsak mora poiskati najboljšo kombinacijo avtomobila in počitniške prikolice ter z njo premagati vrsto zahtevnih terenskih izzivov. Medtem nekdanji prvak UFC Alexander Volkanovski sede v športni avtomobil in se poda na lov za čim hitrejšim krogom.
21:51
Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 6. oddaja

6. oddaja

Akcija se tokrat preseli na francosko riviero, kjer se začne spektakularna dirka od Monaka do Saint-Tropeza. Blair in Jonathan sedeta v električni Lotus Eletre, Beau pa cesto zamenja za morje in prevzame krmilo čolna Brabus Shadow 900. Kdo bo hitreje premagal pot med dvema prestižnima letoviščema – avtomobil ali čoln?

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  • Sezona 5