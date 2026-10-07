Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 7. oddaja

Top Gear: Avstralija , Top Gear Australia
Beau, Blair in Jonathan se odpravijo v Teksas, kjer preverijo, ali so električni poltovornjaki pripravljeni tudi na avstralske ceste. Hummer EV, Rivian R1T in Ford F-150 Lightning pomerijo moči z bencinskimi velikani v pospeševanju in vlečenju vrvi. Sledi še pravi teksaški piknik in obisk rodea, kjer elektriko zamenjajo konjske moči v dobesednem pomenu.Prikaži več
Sezona 5Ob 60-letnici legendarnega Porscheja 911 Jonathan sede za volan najnovejšega GT3 RS in preveri, koliko dirkaškega značaja skriva ta cestni športnik. Nato ključe prevzame Stig, ki Porsche požene do njegovih skrajnih meja. Na stezo se poda še nekdanja avstralska političarka Julie Bishop, ki jo čaka hiter krog v cenovno dostopnem športnem avtomobilu.Žanr: Pustolovski, Komedija, ŠportDržava: Avstralija
32:18
1. oddaja
Top Gear: Avstralija v svet jeklenih konjičkov prinaša avstralski pridih. Voditelji Blair Joscelyne, Beau Ryan in Jonathan LaPaglia se odpravijo v Italijo, da bi ugotovili, zakaj ta velja za domovino superšportnikov. Po slikovitih cestah Toskane poženejo tri italijanske lepotce: Maserati MC20 Cielo, Ferrari 296 GTS in kar 11 milijonov dolarjev vredni Pagani Codalunga. Nato se podajo v kaotičen rimski promet, kjer avtomobile čaka nov izziv.
33:51
2. oddaja
Italijanska pustolovščina se nadaljuje z dirko proti vrhu Vezuva, toda do cilja bosta prišla le dva avtomobila. Blair nato italijanske superšportnike zamenja za precej dostopnejša tekmeca ter sooči Hondo Civic Type R in Toyoto GR Corollo. Za dodatno akcijo poskrbi Stig, ki znane goste uči, kako iz športnega avtomobila na dirkališču iztisniti čim hitrejši krog.
30:34
3. oddaja
Beau, Blair in Jonathan združijo dve veliki avstralski strasti, avtomobile in kavo, ter se odpravijo v kolumbijski kavni trikotnik po najboljša kavna zrna. Na pot sedejo v tri klasike: Dodge Dart, Renault 4 GTL in Jeep CJ6. Med vožnjo jih čakajo srečanja z lokalno policijo, nenavadna prenočišča in pisana parada, njihovi avtomobili pa hitro pokažejo svoja leta.
29:13
4. oddaja
Pot skozi Kolumbijo postaja vse zahtevnejša, saj se Dodge Dart, Renault 4 GTL in Jeep CJ6 vsak po svoje borijo s kilometri in nepredvidljivimi cestami. Trojica mora kljub težavam do cilja pripeljati dragocen tovor kavnih zrn. Po vrnitvi v Sydney avtomobile zamenjajo za premično kavarno in se preizkusijo še v strežbi kave voznikom.
39:39
5. oddaja
Beau, Blair in Jonathan se odpravijo na pravo avstralsko kampiranje, vendar z omejenim proračunom. Vsak mora poiskati najboljšo kombinacijo avtomobila in počitniške prikolice ter z njo premagati vrsto zahtevnih terenskih izzivov. Medtem nekdanji prvak UFC Alexander Volkanovski sede v športni avtomobil in se poda na lov za čim hitrejšim krogom.
21:51
6. oddaja
Akcija se tokrat preseli na francosko riviero, kjer se začne spektakularna dirka od Monaka do Saint-Tropeza. Blair in Jonathan sedeta v električni Lotus Eletre, Beau pa cesto zamenja za morje in prevzame krmilo čolna Brabus Shadow 900. Kdo bo hitreje premagal pot med dvema prestižnima letoviščema – avtomobil ali čoln?
30:50
7. oddaja
Beau, Blair in Jonathan se odpravijo v Teksas, kjer preverijo, ali so električni poltovornjaki pripravljeni tudi na avstralske ceste. Hummer EV, Rivian R1T in Ford F-150 Lightning pomerijo moči z bencinskimi velikani v pospeševanju in vlečenju vrvi. Sledi še pravi teksaški piknik in obisk rodea, kjer elektriko zamenjajo konjske moči v dobesednem pomenu.
30:58
8. oddaja
Ob 60-letnici legendarnega Porscheja 911 Jonathan sede za volan najnovejšega GT3 RS in preveri, koliko dirkaškega značaja skriva ta cestni športnik. Nato ključe prevzame Stig, ki Porsche požene do njegovih skrajnih meja. Na stezo se poda še nekdanja avstralska političarka Julie Bishop, ki jo čaka hiter krog v cenovno dostopnem športnem avtomobilu.