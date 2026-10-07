Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 7. oddaja

Sezona 5 Epizoda 7

Beau, Blair in Jonathan se odpravijo v Teksas, kjer preverijo, ali so električni poltovornjaki pripravljeni tudi na avstralske ceste. Hummer EV, Rivian R1T in Ford F-150 Lightning pomerijo moči z bencinskimi velikani v pospeševanju in vlečenju vrvi. Sledi še pravi teksaški piknik in obisk rodea, kjer elektriko zamenjajo konjske moči v dobesednem pomenu.

Prikaži več