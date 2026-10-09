Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 11. oddaja

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Top Gear: Avstralija v svet jeklenih konjičkov prinaša avstralski pridih. Voditelji Blair Joscelyne, Beau Ryan in Jonathan LaPaglia se odpravijo v Italijo, da bi ugotovili, zakaj ta velja za domovino superšportnikov. Po slikovitih cestah Toskane poženejo tri italijanske lepotce: Maserati MC20 Cielo, Ferrari 296 GTS in kar 11 milijonov dolarjev vredni Pagani Codalunga. Nato se podajo v kaotičen rimski promet, kjer avtomobile čaka nov izziv.