Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 13. oddaja

Sezona 5 Epizoda 13

Beau, Blair in Jonathan se odpravijo na kmetijo na avstralskem Novem Južnem Walesu, kjer jih namesto športnih avtomobilov pričakajo stroji z osupljivo močjo. Za en dan postanejo kmetje, sedejo za volane ogromne kmetijske mehanizacije in se lotijo dela na podeželju. Nato presedlajo v stare avtomobile in se pomerijo v divji dirki med oblaki prahu.

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