Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 16. oddaja

Top Gear: Avstralija , Top Gear Australia
V Blairovi garaži se trojica voditeljev loti nenavadnega poskusa in iz avtomobila odstrani skoraj vse, kar ni nujno potrebno. Cilj je ugotoviti, koliko hitrejši bo postal zaradi manjše teže. Na dirkališču pa se komičarka Urzila Carlson preizkusi v Subaruju BRZ in skuša iz športnika iztisniti čim hitrejši krog.Prikaži več
Sezona 5Trije voditelji dobijo vsak 5000 dolarjev za nakup čim bolj vsestranskega avtomobila, s katerim se podajo v svet priložnostnih del. V enem dnevu se preizkusijo v različnih nalogah, ki jim jih naložijo aplikacije, ter tekmujejo, kdo bo s svojim poceni avtomobilom zaslužil največ. Bo pri lovu na zaslužek pomembnejši pravi avto ali iznajdljiv voznik?Žanr: Pustolovski, Komedija, ŠportDržava: Avstralija
32:18
1. oddaja
Top Gear: Avstralija v svet jeklenih konjičkov prinaša avstralski pridih. Voditelji Blair Joscelyne, Beau Ryan in Jonathan LaPaglia se odpravijo v Italijo, da bi ugotovili, zakaj ta velja za domovino superšportnikov. Po slikovitih cestah Toskane poženejo tri italijanske lepotce: Maserati MC20 Cielo, Ferrari 296 GTS in kar 11 milijonov dolarjev vredni Pagani Codalunga. Nato se podajo v kaotičen rimski promet, kjer avtomobile čaka nov izziv.
33:51
2. oddaja
Italijanska pustolovščina se nadaljuje z dirko proti vrhu Vezuva, toda do cilja bosta prišla le dva avtomobila. Blair nato italijanske superšportnike zamenja za precej dostopnejša tekmeca ter sooči Hondo Civic Type R in Toyoto GR Corollo. Za dodatno akcijo poskrbi Stig, ki znane goste uči, kako iz športnega avtomobila na dirkališču iztisniti čim hitrejši krog.
30:34
3. oddaja
Beau, Blair in Jonathan združijo dve veliki avstralski strasti, avtomobile in kavo, ter se odpravijo v kolumbijski kavni trikotnik po najboljša kavna zrna. Na pot sedejo v tri klasike: Dodge Dart, Renault 4 GTL in Jeep CJ6. Med vožnjo jih čakajo srečanja z lokalno policijo, nenavadna prenočišča in pisana parada, njihovi avtomobili pa hitro pokažejo svoja leta.
29:13
4. oddaja
Pot skozi Kolumbijo postaja vse zahtevnejša, saj se Dodge Dart, Renault 4 GTL in Jeep CJ6 vsak po svoje borijo s kilometri in nepredvidljivimi cestami. Trojica mora kljub težavam do cilja pripeljati dragocen tovor kavnih zrn. Po vrnitvi v Sydney avtomobile zamenjajo za premično kavarno in se preizkusijo še v strežbi kave voznikom.
39:39
5. oddaja
Beau, Blair in Jonathan se odpravijo na pravo avstralsko kampiranje, vendar z omejenim proračunom. Vsak mora poiskati najboljšo kombinacijo avtomobila in počitniške prikolice ter z njo premagati vrsto zahtevnih terenskih izzivov. Medtem nekdanji prvak UFC Alexander Volkanovski sede v športni avtomobil in se poda na lov za čim hitrejšim krogom.
21:51
6. oddaja
Akcija se tokrat preseli na francosko riviero, kjer se začne spektakularna dirka od Monaka do Saint-Tropeza. Blair in Jonathan sedeta v električni Lotus Eletre, Beau pa cesto zamenja za morje in prevzame krmilo čolna Brabus Shadow 900. Kdo bo hitreje premagal pot med dvema prestižnima letoviščema – avtomobil ali čoln?
30:50
7. oddaja
Beau, Blair in Jonathan se odpravijo v Teksas, kjer preverijo, ali so električni poltovornjaki pripravljeni tudi na avstralske ceste. Hummer EV, Rivian R1T in Ford F-150 Lightning pomerijo moči z bencinskimi velikani v pospeševanju in vlečenju vrvi. Sledi še pravi teksaški piknik in obisk rodea, kjer elektriko zamenjajo konjske moči v dobesednem pomenu.
30:58
8. oddaja
Ob 60-letnici legendarnega Porscheja 911 Jonathan sede za volan najnovejšega GT3 RS in preveri, koliko dirkaškega značaja skriva ta cestni športnik. Nato ključe prevzame Stig, ki Porsche požene do njegovih skrajnih meja. Na stezo se poda še nekdanja avstralska političarka Julie Bishop, ki jo čaka hiter krog v cenovno dostopnem športnem avtomobilu.
31:51
9. oddaja
Katero desetletje je ustvarilo najboljše avtomobile? Jonathan zastopa 80. leta s temperamentnim Ferrarijem Testarossa, Blair 90. leta z močno predelanim Nissanom Skyline R32 GT-R, Beau pa 2000. leta s Porschejem 996. Trojica se poda na cesto, na poti pa njihove klasike čakajo nenavadni izzivi, ki bodo pokazali, katero obdobje si zasluži zmago.
27:21
10. oddaja
Jonathan tokrat odpotuje v Los Angeles, kjer spoznava pestro avtomobilsko kulturo in obišče televizijsko legendo Jaya Lena, ki mu razkaže svojo ogromno zbirko vozil. Na dirkalni stezi pa se avstralska komika Jack Steele in Matt Ford preizkusita za volanom Subaruja BRZ in skušata doseči čim hitrejši krog.
29:23
11. oddaja
Beau, Blair in Jonathan se v zasneženih švicarskih Alpah lotijo preizkusa prestižnih športnih terencev. Beau izbere zmogljivi Mercedes Brabus, Blair Porsche 911 Dakar, Jonathan pa Aston Martin DBX707. Trojica se poda proti mondenemu St. Moritzu in obišče slovite konjske dirke, nato pa jih zavite alpske ceste popeljejo proti severni Italiji.
26:10
12. oddaja
Pot se iz Italije nadaljuje proti jugu Francije in slovitemu dirkališču Paul Ricard, kjer voditelji srečajo tudi Stigovega francoskega »sorodnika«. Blair medtem preizkusi električni Hyundai IONIQ 5 N in preveri njegove športne zmogljivosti, na stezi pa se za volanom športnega avtomobila preizkusi televizijska voditeljica Melissa Leong.
28:36
13. oddaja
Beau, Blair in Jonathan se odpravijo na kmetijo na avstralskem Novem Južnem Walesu, kjer jih namesto športnih avtomobilov pričakajo stroji z osupljivo močjo. Za en dan postanejo kmetje, sedejo za volane ogromne kmetijske mehanizacije in se lotijo dela na podeželju. Nato presedlajo v stare avtomobile in se pomerijo v divji dirki med oblaki prahu.
22:28
14. oddaja
Jonathan se iz podeželja vrne na asfalt in preizkusi Ford Mustang Dark Horse, najzmogljivejšo različico nove generacije Mustanga, nato pa ga v roke dobi še Stig. Na dirkalno stezo se poda tudi nekdanji avstralski igralec kriketa Mitchell Johnson. Kako se bo športnik znašel za volanom športnega avtomobila?
35:30
15. oddaja
Trije voditelji dobijo vsak 5000 dolarjev za nakup čim bolj vsestranskega avtomobila, s katerim se podajo v svet priložnostnih del. V enem dnevu se preizkusijo v različnih nalogah, ki jim jih naložijo aplikacije, ter tekmujejo, kdo bo s svojim poceni avtomobilom zaslužil največ. Bo pri lovu na zaslužek pomembnejši pravi avto ali iznajdljiv voznik?
22:09
16. oddaja
V Blairovi garaži se trojica voditeljev loti nenavadnega poskusa in iz avtomobila odstrani skoraj vse, kar ni nujno potrebno. Cilj je ugotoviti, koliko hitrejši bo postal zaradi manjše teže. Na dirkališču pa se komičarka Urzila Carlson preizkusi v Subaruju BRZ in skuša iz športnika iztisniti čim hitrejši krog.