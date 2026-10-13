Top Gear: Avstralija - Sezona 5 - 15. oddaja

Sezona 5 Epizoda 15

Trije voditelji dobijo vsak 5000 dolarjev za nakup čim bolj vsestranskega avtomobila, s katerim se podajo v svet priložnostnih del. V enem dnevu se preizkusijo v različnih nalogah, ki jim jih naložijo aplikacije, ter tekmujejo, kdo bo s svojim poceni avtomobilom zaslužil največ. Bo pri lovu na zaslužek pomembnejši pravi avto ali iznajdljiv voznik?

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