Top Gear - Sezona 28 - 10. oddaja

Top Gear
Chris se poda na legendarno portugalsko dirkališče, kjer bo preizkusil Volkswagenov I.D. R, superšportnik z močjo 500 kW na povsem električni pogon, ki je v zadnjih dveh letih na treh celinah postavil pet rekordov. V studiu pa bodo gostili britansko Youtube zvezdo KSI-ja, ki se bo s Freddijem pomeril za volanom jeklenega konjička.Prikaži več
Sezona 27Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 28Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 29Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 30Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 31Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
23:45
1. oddaja
Na zaslone znova prihaja priljubljena avtomobilistična oddaja, ki nam bo tudi tokrat postregla z novimi podvigi in adrenalinskimi izzivi. Vračajo se voditelji Chris Harris, Freddie Flintoff in Paddy McGuinness ter legendarni Stig. V prvi epizodi se bodo voditelji oddaje odpravili na poletne počitnice v poceni kabrioletih. Paddy se zagleda v Fordov escort kabriolet, Chris si privošči Mercedesov SLK, medtem ko se Freddie namerava odpeljati na obalo s Cryslerjevim LeBaronom. V prvem izzivu bodo morali tekmovati s Stigom po dirkalni stezi, nato pa jih čaka posebna dirka, v kateri se bodo morali soočiti z nepričakovano oviro.
29:22
2. oddaja
Potem ko so voditelji opravili različne izzive v svojih kabrioletih, skupaj skušajo doseči dogovor, kateri izmed njih se je najbolje odrezal. Chris bo tokrat na dirkalni stezi testiral novega ariel atom 4. Na koncu pa Freddija čaka adrenalinski podvig, saj bo za volanom starega roverja, ki bo privezan na elastiko, skočil z visokega jezu v Švici.
27:39
3. oddaja
Da bi našel cenejšo alternativo za novega Landroverjega defenderja, se Paddy odloči, da bo združil Daihatsujevega terenca in Suzukijevo tovorno vozilo. Bo njegovo vozilo na zahtevnem terenu kos vsem oviram in izzivom, ki jih bosta pripravila Freddie in Chris? Paddyja zagotovo čaka težka naloga, da kolegoma dokaže, kaj vse zmore njegovo vozilo.
23:40
4. oddaja
Chris Harris bo tokrat sedel za volan Mclarenovega speedtaila, ki je hud konkurent Bugatti chirona. Duhovni naslednik legendarnega mclarna F1 je med testiranji uspešno presegel hitrost 400 kilometrov na uro in je poseben še zaradi svojih treh sedežev. Chrisa čaka poseben izziv, saj se bo s speedtailom na dirkalni stezi pomeril z lovskim letalom F-35.
27:06
5. oddaja
V tokratni epizodi voditelje avtomobilistične oddaje čaka prav poseben izziv. Paddy, Freddie in Chris bodo namreč s svojimi ameriškimi vozili odpotovali v perujsko visokogorje na posebno ekspedicijo. Odpravili se bodo po stopinjah starih Inkov in se podali na eno najvišjih točk v Andih. Bodo njihova vozila uspešno premagala vse ovire na poti?
22:03
6. oddaja
Chris bo v tokratni oddaji na dirkalni stezi preizkusil najnovejši Porchejev električni športni avtomobil taycan, ki s svojim tehnološkim napredkom predstavlja novo poglavje v svetu prestižnih električnih vozil. Ko se električna raketa z vso močjo odrine z mesta, vsakomur vzame sapo, tudi tistim, ki so vajeni dirkaških pospeškov in hitrosti.
24:26
7. oddaja
Freddie in Chris se bosta podala na najtežjo vztrajnostno 'off-road' dirko Baja 1000, ki v mehiško mestece Ensenada vsako leto privabi na stotine tekmovalcev in več tisoč ljubiteljev pravih športnih terencev. Korenine te izredno zahtevne in do tekmovalcev pogosto neusmiljene dirke po mehiškem predelu kalifornijske puščave segajo v sredino šestdesetih let prejšnjega stoletja, vozniki pa morajo v posebej prirejenih avtomobilih premagati 1000 milj po zelo zahtevnem puščavskem terenu.
24:38
8. oddaja
Tokrat se bodo voditelji podali na dirkališče, kjer se bodo pomerili v svojih vozilih, ki so jih kupili za določen znesek. Čaka nas napet obračun med Renaultovim športnim RS-om, Porchejevim cayman GT4 ter Lamborghinijevim gallardo spyderjem. Svoje dirkalne sposobnosti pa nam bosta pokazala igralca Emilia in Laurence Fox.
29:47
9. oddaja
Da bi obeležili stoti rojstni dan športnega avtomobila, se bodo voditelji oddaje z najnovejšimi športnimi avtomobili podali na zabaven izlet. Ugotoviti želijo, kateri je trenutno najboljši evropski dirkalnik. Harris verjame, da je to porche 911 carrera S, Flintoff izbere aston martin V8 vantage, McGuinness pa stoji za ferrari portofinom. Eden izmed njih bo zopet doživel nesrečo.
21:17
10. oddaja
Chris se poda na legendarno portugalsko dirkališče, kjer bo preizkusil Volkswagenov I.D. R, superšportnik z močjo 500 kW na povsem električni pogon, ki je v zadnjih dveh letih na treh celinah postavil pet rekordov. V studiu pa bodo gostili britansko Youtube zvezdo KSI-ja, ki se bo s Freddijem pomeril za volanom jeklenega konjička.
27:33
11. oddaja
V tokratni oddaji si Paddy, Freddie in Chris zadajo zanimivo nalogo. Odločijo se, da bodo ugotovili, katero reševalno vozilo je najhitrejše na dirkalni stezi. Je to gasilski tovornjak, policijsko vozilo ali rešilec? Na dirkališču bodo preizkusili njihovo hitrost, okretnost ter skušali uloviti Stiga.
24:07
12. oddaja
Chris se bo s tokratnim prispevkom poklonil legendarnemu škotskemu dirkaču in nekdanjemu svetovnemu prvaku v raliju Colinu McRaeju. Voditelja bo doletela tudi posebna čast, saj bo lahko sedel za volan njegove subaru impreze. Paddy bo na dirkališču preizkusil luksuzni BMW M8. Komik Tom Allen pa bo voditelje obiskal v studiu in se kasneje skušal dokazati še na dirkališču.